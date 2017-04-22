КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Минфин считает, что физлица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам, этот вопрос все равно будет ставиться. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Илья Трунин.

"Мы считаем, что в этом направлении надо идти, потому что не очень понятно, почему такой вид дохода не облагаем вовсе. Я не могу найти рациональных объяснений. Я считаю, что даже если мы не будем ставить этот вопрос, то он все равно будет ставиться в политическом плане", - сказал замминистра.