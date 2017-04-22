Минфин: доходы бюджета РФ от нефтяной отрасли к 2025 году снизятся на 1 п.п. ВВП

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Доходы бюджета России от нефтяной отрасли к 2025 году снизятся на 1 п. п. ВВП из-за изменения структуры нефтяных запасов и льгот, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Илья Трунин в рамках Красноярского экономического форума.

"Если не менять ставки, то к 2025 доходы снизятся на 1 п.п. ВВП. Структура нефтяных запасов меняется и все больше доля переходит на (трудноизвлекаемые запасы - прим. ТАСС). Во-первых, доля сектора в ВВП при прочих равных снижается, а во-вторых, льготные ставки применяются более широко из-за истощенности", - сказал он.