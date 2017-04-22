НОК может построить обогатительную фабрику на Удерейском месторождении

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Новоангарский обогатительный комбинат (НОК) может построить обогатительную фабрику мощностью 500 тыс. т на Удерейском месторождении золота и сурьмы в Мотыгинском районе Красноярского края. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума генеральный директор НОК Владимир Гуриев.

"У нас планируется строить новую фабрику на Удерейском месторождении. Но мы находимся в поиске правильного решения - может быть пойдем по пути увеличения мощностей Боголюбовской фабрики до 1,5 млн т руды, может быть будем строить на Удерейском фабрику на 500 тыс. т, а эту не будем расширять", - сказал Гуриев.

Как ранее сообщалось, НОК ввел в эксплуатацию Боголюбовскую обогатительную фабрику мощностью 750 тыс. т руды. Общие мощности комбината составляют более 2,5 млн т руды.

Гуриев также отметил, что комбинат ведет переговоры о получении права разработки других месторождений в Красноярском крае, не уточнив, о каких именно месторождениях идет речь.

Новоангарский обогатительный комбинат работает в Мотыгинском районе Красноярского края. Владеет лицензиями на разработку ряда месторождений золота, серебра, сурьмы, свинцово-цинковых руд. Продукция НОК поставляется в Китай и Казахстан.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017 - 2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.