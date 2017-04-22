Минфин: идея переложить часть страховых вносов с работодателя на работников нереализуема

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Замглавы Минфина Илья Трунин назвал нереализуемым предложение о перенесении части страховых взносов с работодателя на работников. Об этом он заявил журналистам в рамках Красноярского экономического форума.

"Я не думаю, что это реализуемо, так как это будет означать де-факто повышение налогов для населения. Это существует во многих странах, у нас одна из самых высоких нагрузок по взносам на работодателя. Не думаю, что сейчас это надо делать", - сказал он, комментируя соответствующее предложение.

Идея перенести часть соцвзносов с работодателей на работников обсуждается несколько последних лет. В 2015 году министр финансов Антон Силуанов высказал личное мнение, что после 2019 года можно было бы рассмотреть перевод части взносов на работников.

При предлагаемой схеме квазиналоговая нагрузка на компании уменьшится, а на граждан - вырастет.

Сейчас обязанность делать социальные взносы полностью лежит на работодателе, который отчисляет 30% от фонда оплаты труда в ПФР и внебюджетные фонды. Работники в обязательном порядке уплачивают лишь НДФЛ в размере 13%.