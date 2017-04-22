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Дворкович уверен, что Россия останется лидером по экспорту зерна

Экономика и бизнес
22 апреля, 10:04 UTC+3 КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
По оценкам Минсельхоза, в этом сельхозгоду Россия продаст 25-30 млн тонн пшеницы
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выразил уверенность в том, что Россия останется лидером по экспорту зерна. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума. При этом он не исключил, что "в конкретном году" РФ может уступить лидерство, которое в последствии будет возвращено.

"Возможность наращивать экспорт у нас есть, у нас есть определенные планы и по увеличению урожайности за счет селекции и мелиорации, увеличения сейчас еще нераспаханных земель. Думаю, мы в любом случае выйдем опять на первое место. А в конкретном году, конечно, могут быть колебания, может, чуть меньше, чуть больше", - сказал он.

По оценкам Минсельхоза РФ, в этом сельхозгоду (с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г.) Россия останется мировым лидером по экспорту пшеницы и продаст 25-30 млн т. В 2016 г. Россия собрала рекордные в Постсоветской России более 120 млн т зерна. Минсельхоз РФ прогнозирует сохранение экспорта сельхозпродукции в 2017 г. на уровне 33,9 млн т.

Ранее США опубликовали доклад, в котором отметили, что РФ может уступить в текущем году лидерство по экспорту зерна. По словам Дворковича, этот рынок подвижный, и такая возможность есть.

"Все может быть, но в любом случае мы останемся где то вверху. Будем ли мы первыми или вторыми - это не так принципиально, важно, чтобы мы были надежными и стабильными поставщиками. В целом так и будет", - заключил вице- премьер.

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Красноярский экономический форум – 2017
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