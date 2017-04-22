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Бетонный завод для строительства первой плавучей атомной ТЭС смонтировали на Чукотке

Экономика и бизнес
22 апреля, 10:32 UTC+3 АНАДЫРЬ АНАДЫРЬ 22, апреля. /ТАСС
Планируется, что предприятие заработает в середине мая
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АНАДЫРЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Специалисты смонтировали бетонный завод в городе Певеке на Чукотке, где будут производить материал для строительства наземной инфраструктуры плавучей атомной электростанции (ПАТЭС). Планируется, что предприятие заработает в середине мая, сообщает правительство Чукотского автономного округа.

"Бетонный завод для строительства наземной инфраструктуры ПАТЭС смонтирован в Певеке. Он был доставлен на Чукотку в навигацию. Строители приступили к пусконаладочным работам на объекте. Производство бетона, по графику, начнется с середины мая", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на "Балтийском заводе - Судостроение" в Санкт-Петербурге идут комплексные швартовые испытания и также подготовка к буксировке на место постоянного базирования первого в мире плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов". Плановый срок завершения работ и подготовки к буксировке ПЭБ - конец 2017 года, после чего энергоблок будет передан заказчику.

Он строится для плавучей атомной теплоэлектростанции в Певеке. Это уникальный и первый в мире проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Его основная цель - обеспечить энергией крупные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

Станция оснащена реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением более 200 тыс. человек.

ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Кроме того, ядерные процессы на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не несут угроз окружающей среде.

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