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Эксперт: российские законы должны различаться для городских и сельских территорий

Экономика и бизнес
22 апреля, 10:47 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
Александр Пилясов отметил необходимость внедрения тотальной экспертизы всей нормативно-правовой базы России для внедрения представления об уникальной инновационной роли городов
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Российское законодательство необходимо развивать в сторону увеличения прав городских территорий, поскольку в текущей ситуации у городов, выступающих флагманами развития экономики и технологического прогресса, слишком много административных барьеров. Об этом заявил в ходе Красноярского экономического форума директор Центра экономики Севера и Арктики Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Александр Пилясов.

"Наше законодательство настроено на полное равенство города и деревни. Нужна тотальная экспертиза всей нормативно-правовой базы России, чтобы внедрить в нее представление об уникальной инновационной роли городов", - сказал он.

Городам, в частности, сегодня сложно законодательно оформлять агломерации, которые фактически существуют. "Спросите любого мэра, насколько возможно перенести городскую черту. Он скажет, что проще убиться. Когда города пытаются увеличить городскую черту, они сталкиваются с массой препятствий - между тем, если отъехать немного от Москвы, уровень жизни отличается разительно", - сказал Пилясов.

Как пояснил он ТАСС, в реформировании нуждается и выборное законодательство. "Идут выборы, и от муниципальных районов и городских округов равное представительство, при том, что численность населения неодинаковая. Это неправильно, ведь города генерируют основное богатство", - сказал он.

Для разбора действующего законодательства, сказал он агентству, может быть создана межведомственная рабочая группа, в которую войдут специалисты Минстроя, Минэкономразвития и других министерств и ведомств.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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