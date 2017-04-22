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Эксперт: объединениям регионов нужно предоставлять средства на развитие сотрудничества

Экономика и бизнес
22 апреля, 11:09 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
Подобная практика может дать толчок к появлению макрорегионов. считает Александр Пилясов
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Государству необходимо выделять средства из федерального бюджета на создание в России макрорегионов, сотрудничающих по определенным направлениям. Такое мнение озвучил в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) директор Центра экономики Севера и Арктики Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Александр Пилясов.

"Если федеральный центр из Минфина будет давать деньги (на развитие сотрудничества между субъектами - прим. ТАСС), регионы должны будут показывать возможность договариваться. Тогда возникнет склонность к сотрудничеству, которая у нас фатально отсутствует", - сказал Пилясов.

Он пояснил, что подобная практика может дать толчок к появлению макрорегионов. Критерием для получения финансирования, по мнению эксперта, может стать наличие заключенного соглашения о совместной реализации проекта, наличие компании-оператора проекта или соинвестора, пояснил Пилясов ТАСС.

Заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, выступая на форуме, отметил, что кооперация регионов в России в настоящее время находится в зачаточном состоянии, хотя совместно реализовывать многие проекты, например, строить дороги и мосты, субъектам было бы гораздо проще.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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