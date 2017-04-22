Эксперт: в Арктике нужно возродить систему поддержки нерентабельных предприятий успешными

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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Систему субсидирования нерентабельных предприятий крупными и успешными компаниями, с помощью которой СССР развивал северные территории, необходимо возродить в Арктике, поскольку законы рыночной экономики в северных районах не работают. Такое мнение озвучил в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ) директор Центра экономики Севера и Арктики Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Александр Пилясов.
"Нам нужна система, в которой сильные и рентабельные предприятия субсидируют и содержат слабые, которые в условиях Крайнего севера никогда рентабельными не будут. Советский союз использовал такую систему - от "сильных к слабым", а сегодня мы берем в Арктике рыночные законы, написанные для умеренных территорий, и удивляемся, почему они там не работают", - сказал Пилясов.
Как пояснил он ТАСС, государство может поставить работающим в Арктике корпорациям задачу вкладывать в непрофильную деятельность и контролировать этот процесс. Такой метод, по мнению эксперта, позволит повысить уровень жизни в Арктике.
"Норильский никель" раньше содержал (в Арктике - прим. ТАСС) молочную ферму. Были коровы, было молоко. Это было безумно дорого, но иначе там этой фермы не будет. Это нужно, чтобы у тех же сотрудников "Норильского никеля" было молоко и другие продукты", - отметил Пилясов.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.