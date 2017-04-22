Дворкович не исключил полного отказа от трудовых книжек в будущем

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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Полный отказ от трудовых книжек в РФ произойдет по мере запуска федеральной налоговой службой (ФНС) единого реестра. Такое мнение высказал в рамках пленарной сессии на Красноярском экономическом форуме вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Это уже не прорывная идея. Очевидно, что это практически уже произошло в реальности, но в законодательстве мы еще цепляемся зачем-то. От печатей юрлиц мы уже фактически ушли, также от трудовых книжек уйдем, я думаю, по мере завершения работы над единым реестром, который ФНС делает сейчас по всем лицам фактически", - сказал он.
Заместитель генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Павел Гудков добавил, что есть несколько предложений по цифровизации общества. В частности, это такие направления как "интернет вещей", городская цифровизации (к примеру, сбор информации о популярных направлениях горожан для формирования транспортных артерий в городе), а также цифровизация бумаг и данных.
"Идти (нужно - прим. ТАСС) от жизненных ситуаций, а не от сложившейся законодательной базы. И что-то будет отмирать. Как идея - должны отмереть трудовые книжки. Они не нужны в электронном виде, не только в бумажном. Если нужно как-то учитывать трудовые навыки, компетенции и так далее - что, кстати, трудовые книжки никак не решают - надо что-то строить (новое - прим. ТАСС)", - считает он.
Трудовая книжка - официальный документ работника, в нем содержится персональная информация и сведения о трудоустройстве. Книжка оформляется при первом поступлении на работу и хранится в отделе кадров.
Вопрос о переходе на электронные трудовые книжки обсуждается достаточно давно. Эту идею поддерживает Министерство связи и массовых коммуникаций. Министерство труда и социальной защиты заявляло о готовности рассмотреть вопрос. В Роструде отмечают, что переход на электронное делопроизводство в кадрах должен быть добровольным. При этом профсоюзы считают, что бумажная и электронная трудовые книжки должны существовать параллельно.
По словам министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, для перевода трудовых книжек в электронный вид не нужна какая-либо особая платформа. Он полагает, что электронные трудовые книжки россиян могут быть интегрированы с порталом госуслуг.