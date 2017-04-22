Дворкович считает полезными идеи по региональной политике, сформулированные на КЭФ

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает полезными идеи по изменению региональной политики, которые были сформулированы по итогам работы Красноярского экономического форума. Об этом он заявил на пленарном заседании по итогам форума.

Среди основных идей, которые сформулировал руководитель направления "Пространственное развитие" Центра стратегических разработок Алексей Праздничных, - поиск новых источников экономического роста регионов, сокращение и укрупнение количества субсидий, наделение субъектов большими регуляторными полномочиями.

"Абсолютно конкретные и полезные вещи", - сказал он, отметив, что выравнивание регионов как цель не работает, и инструменты должны исходить из новых целей. Вице-премьер также отметил, что в своей деятельности сам проводил укрупнение субсидий, например, в сфере АПК.

Новая региональная политика как источник экономического роста

Праздничных отмечает, что за последние 15 лет основной фокус региональной политики был связан с тем, чтобы сократить различия между регионами. "Но можно констатировать, что эта задача, скорее всего, не была реализована, но на самом деле это нормально. Потому что если мы посмотрим на глобальную карту мира, тренд последних 15-20 лет: различия между регионами увеличиваются, сейчас они даже сильнее, чем между странами", - заявил он, уточнив, что само по себе сокращение различий между субъектами РФ как самоцель недостижимо.

"Настало время посмотреть на региональную политику с другого угла. Именно региональная политика - это, может быть, тот один из скрытых источников поддержки экономического роста, который можно раскрыть в ближайшей перспективе", - рассказа эксперт.

Одной из целей для регионов, как пояснил Праздничных, является поиск новых источников дохода. "Обсуждались разные идеи. Говорили о том, что может быть часть НДС передать регионам вместо налога на прибыль, у этого были свои аргументы, говорили о том, чтобы регионам дать полномочия по изменению своих налогов, введение, так называемого, туристического налога и так далее. Дополнительные источники дохода - это важный приоритет", - заявил он.

Система межбюджетных отношений, по словам Праздничных, также нуждается в изменениях. "Первая идея: основные инструменты для обеспечения равного доступа к социальным услугам - это дотации. Дотации должны быть более свободны для регионов, соответственно, их доля должна увеличиться, есть страны, где доля порядка 60%. Очень важный аргумент, но второе: к сожалению, в России увеличивается неконтролируемое количество субсидий, соответственно, практически каждое министерство имеет свою профильную субсидию, поэтому однозначно этот вопрос можно оптимизировать", - считает он.

Эксперт добавляет, что решением может стать сокращение количества субсидий. "То есть укрупнить, есть дотации - это обеспечение уровня социальной инфраструктуры, социальных услуг, то тут субсидии нужно сфокусировать на несколько приоритетных целей социально-экономического развития. Следующий очень важный момент - управление процессом выделения субсидий", - заметил Праздничных.

Полномочия и межрегиональное сотрудничество

Еще одним важным моментом в региональной политике, который нуждается в изменении, является перераспределения полномочий регионов. "Многие полномочия, которые есть у регионов в здравоохранении, образовании, ЖКХ, остались (дублируют - прим. ТАСС) регуляторные полномочия на федеральном уровне. Соответственно, федеральное правительство предписывает, как строить школы и так далее. Настало время задуматься, какие регуляторные полномочия могут быть переданы на региональный уровень, чтобы регионы имели больше возможностей для оптимизации своих систем здравоохранения образования и так далее", - заявил Праздничных.

Следующим стимулом развития субъектов РФ должно стать, по мнению эксперта, межрегиональное сотрудничество. "Настало время подумать, какие могут быть инструменты для стимулирования проектов между регионами и межу муниципалитетами", - пояснил он.

Техническим, но важным решением в сфере региональной политики должно стать сокращение статистических запросов. "Сегодня регионы завалены статистическими запросами из разных федеральных ведомств. Может быть, первым решением станет мораторий на подобного рода запросы. Есть статистическое ведомство, есть новые инструменты, чтобы исследователи сами для себя собирали данные". - сказал Праздничных.

Не менее важным является и "культурная составляющая". "Региональные и муниципальные лидеры сталкиваются с множеством вызовов, которые покруче и посложнее, чем в бизнесе. Поэтому в плане ценностей - доверие, инициатива, ответственность, результат. Эти ценности мы должны продвигать в рамках нашей новой региональной политики", - резюмировал эксперт.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.