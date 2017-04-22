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Доходы главы РЖД Белозерова в 2016 году выросли вдвое

Экономика и бизнес
22 апреля, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Размер доходов Олега Белозерова составил 172,9 млн рублей
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Олег Белозеров

Олег Белозеров

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Глава ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров отчитался о доходах за 2016 год - их размер составил 172,9 млн рублей, говорится на сайте РЖД. Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы (153,6 руб.) и других доходов. По итогам 2015 года Белозеров отчитался о доходе в размере 86,2 млн рублей - таким образом, он вырос в два раза.

Руководитель РЖД не имеет в собственности какого-либо недвижимого и движимого имущества. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м.

Общий доход супруги Белозерова составил в 2016 г. 22,8 млн рублей. Эта сумма сложилась из дохода по основному месту работы и дохода от вкладов в банках и ценных бумаг. В собственности супруги президента компании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м., и машиноместо площадью 14,4 кв. м. Она владеет тремя автомобилями: ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года выпуска. Несовершеннолетняя дочь Белозерова не имеет дохода и какого-либо имущества, находящегося в собственности. В ее безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м.

Как пояснили в компании, доход руководителя обусловлен итогами работы ОАО "РЖД" в 2016 году. Компания без государственных субсидий не только полностью сбалансировала свой финансовый результат, но и добилась двадцатикратного увеличения чистой прибыли, что было достигнуто в первую очередь за счет оптимизации расходов и сокращения неэффективных затрат более чем на 90 млрд рублей. Рост себестоимости перевозок составил 0,8% при среднегодовом уровне инфляции в 2016 году 7,1%, отмечает РЖД. Производительность труда выросла на 5,4%, при этом в течение года дважды проиндексирована заработная плата железнодорожников. "Эти показатели являются важнейшими показателями KPI (определяются собственником, утверждаются советом директоров), в соответствии с которыми определяется размер премирования топ-менеджеров компании", - подчеркнули в РЖД.

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Декларация о доходах за 2016 год
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