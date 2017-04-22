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Пассажиропоток аэропорта "Платов" может вырасти за счет жителей Донбасса

Экономика и бизнес
22 апреля, 15:03 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 22, апреля. /ТАСС
Как отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, график строительства аэропорта выдерживается полностью
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апреля. /ТАСС/. Пассажиропоток возводимого под Ростовом-на-Дону аэропорта "Платов" может возрасти, в том числе, за счет жителей Донецка и Луганска. Об этом сообщил журналистам специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов после ознакомления с ходом строительства объекта.

"Пассажиропоток первой очереди аэропорта "Платов" рассчитан на 5 млн пассажиров, с учетом дополнительного пассажиропотока из Донецка и Луганска, регионов юга России, он еще возрастет", - сказал Иванов.

Он отметил, что график строительства аэропорта выдерживается полностью. "Сейчас уже финишная прямая, в декабре этого года, я рассчитываю, начнутся регулярные полеты", - выразил уверенность спецпредставитель президента РФ.

Новый аэропорт Ростова-на-Дону, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года, получил официальное название "Платов" в честь атамана Донского казачьего войска, героя войны 1812 года Матвея Платова. Имя аэропорту было выбрано в прошлом году в ходе народного голосования. Планируется, что аэропорт станет новым транспортным узлом международного уровня, обеспечивающим стыковку рейсов между странами Азии, СНГ и Европы.

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