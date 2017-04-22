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Минфин не готовит предложений по обложению НДФЛ доходов от депозитов

Экономика и бизнес
22 апреля, 15:51 UTC+3
Ранее замминистра финансов Илья Трунин заявил, что вопрос об обложении депозитов НДФЛ все равно будет ставиться в политическом плане, однако отметил, что Минфин пока это не предлагает официально
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© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ не готовит предложений, связанных с обложением НДФЛ доходов от банковских депозитов, говорится в сообщении министерства, размещенном на его официальных аккаунтах в Facebook и Twitter.

"В связи с появившимися в СМИ сообщениями обращаем внимание на то, что Минфин не предлагает облагать НДФЛ доходы от банковских депозитов, как и уточнял в своем выступлении на Красноярском экономическом форуме заместитель министра финансов Илья Трунин", - отмечается в сообщении.

Ранее Трунин сообщил, что необходимо идти в направлении введения НДФЛ для физлиц с доходов по депозитам, этот вопрос так или иначе будет возникать. Он пояснил, что пока не очень понятно, почему такой вид дохода не облагаем налогами. Трунин отметил, что не понимает, почему даже с зарплат ниже среднего уровня удерживается налог на доход физических лиц, а если человек получает 1 млн рублей дохода по процентам, то не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов.

По его словам, Минфин пока это не предлагает официально, но, возможно, такие предложения возникнут в ходе налоговой реформы. В настоящее время, согласно законодательству, облагаются налогом доходы физлиц, полученные по рублевым депозитам, если процентная ставка банка на 5 процентных пунктов превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ. При этом облагается налогом только доход, полученный от разницы между ставкой по депозиту и ставкой ЦБ плюс 5 п. п. По вкладам в иностранной валюте это положение действует при превышении ставки по депозиту 9% годовых.

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Трунин, Илья Вячеславович
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