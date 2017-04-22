По итогам Ялтинского форума создан Международный клуб друзей Крыма

ЯЛТА, 22 апреля. /ТАСС/. Международный клуб друзей Крыма, который объединяет политиков и бизнесменов, создан в Крыму в рамках III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Об этом журналистам сообщил сопредседатель оргкомитета форума и председатель правления фонда "ЯМЭФ" Андрей Назаров.

"Мы приняли с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым, главой Крыма) решение о том, что создан сегодня Международный клуб друзей Крыма, куда входят все международные участники форума, которые присутствовали на форуме, а также те, кто посчитает для себя нужным входить в этот клуб", - сообщил Назаров.

По его словам, задачей участников клуба станет "пропаганда и продвижение идей российского Крыма". "Это взаимодействие, культурный и торговый оборот и прочее, что необходимо сегодня Крыму, России, да и всему миру", - отметил он.

Ялтинский международный экономический форум проходил 20-22 апреля. Его посетило более 2 тыс. участников из 46 стран мира. Ожидается, что общая сумма контрактов по его итогам превысит 100 млрд руб. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.