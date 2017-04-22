"Зеленые" инвестиции: как выйти за пределы процента

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. "Зеленые" инвестиции, то есть средства, которые привлекаются на финансирование экологических проектов, в России составляют менее 1% инвестиций в основной капитал. Увеличить их долю может создание "зеленых" бирж, "зеленых" методик рейтинговых агентств, а также механизм экологического госзаказа, считают участники круглого стола по "зеленым" инвестициям, состоявшегося в рамках Красноярского экономического форума.

В России с 2000 года наблюдается снижение доли "зеленых" инвестиций, в результате они составляют менее 1% от инвестиций в основной капитал, привела данные главный научный сотрудник Центра международных финансов НИФИ Минфина Людмила Кабир. Россия занимает "среднее место" по объему "зеленого" инвестирования в странах Группы двадцати, при этом объем "зеленого" инвестирования в стране за последние годы достигал $60 млрд, отметила она.

Внутри страны "зеленые" инвестиции также распределяются неравномерно. "Даже у регионов-лидеров объем "зеленых" инвестиций - не более 3% от инвестиций в основной капитал", - сказала она.

"Зеленые" бонды в России и мире

Заместитель председателя правления Международного инвестиционного банка Денис Иванов полагает, что России следует разработать собственную систему привлечения финансирования в "зеленые" проекты, а Ценробанку следует включить "зеленые" бонды в ломбардный списки и в списки для инвестирования в пенсионные фонды.

"Собственная система привлечения "зеленого" финансирования в России должна быть выстроена таким образом, чтобы инструмент "зеленых" облигаций могли использовать именно те, кто фактически реализует экологические проекты. Для этого необходима поддержка регуляторов: включение в ломбардные списки, списки для инвестирования пенсионных фондов, поскольку текущая система оценки надежности ценных бумаг, принятая рейтинговыми агентствами, фактически закрывает доступ к финансированию тем, кто реализует "зеленые" проекты", - сказал он.

По мнению Иванова, доступ к "зеленым" облигациям имеют лишь те эмитенты, которые и так имеют доступ к публичному долгу. Такие бонды практически ничем не отличаются от обычных облигаций, кроме деклараций. Реальные спонсоры "зеленых" проектов не имеют доступа к публичному долгу, как и к выпуску "зеленых" бондов.

Он также отметил, что сейчас на мировом рынке наблюдается абсолютный бум "зеленых" бондов, который настораживает многих участников рынка.

В 2016 году посредством "зеленых" бондов во всем мире было привлечено $93 млрд. "Если темпы выпуска таких ценных бумаг сохранятся на уровне первого квартала, в 2017 году показатель может превысить $150 млрд", - отметил Иванов.

Самый крупный выпуск в прошлом году был у КНР - $3 млрд. В этом году абсолютный рекорд - вторая эмиссия суверенных "зеленых" бондов во Франции на €7 млрд.

Первое место по выпуску "зеленых" бондов занимает Китай (35%), второе - США, третье - транснациональные организации.

"Зеленые" бонды от обычных облигаций отличаются применением Green Bond Principles, согласно которым эмитент должен заявить проектные категории, раскрыть процесс принятия решений, а также куда пойдут средства. При этом раз в год эмитент отчитывается о применении привлеченных средств.

"Когда я спросил организаторов, которые нам сейчас предлагают разместить "зеленые" бонды, о том, что будет, если мы через год не вложим средства в "зеленые" проекты, мне ответили, что инвесторы эту тему сильно не акцентируют, из чего понятно, что они не очень хотят эти средства гасить. Их интересует возможность вложить, а контроля пока нет", - добавил Иванов.

"Зеленые" бонды бывают самые разные. Есть, на мой взгляд, странные бумаги, которые выпускают ипотечные агентства, только потому что они подписываются под определенными принципами. Хотя что "зеленого" в ипотеке мне не совсем понятно», - посетовал банкир.

Поддержка через госзакупки

Одно из поручений президента РФ предусматривает разработку предложений по "зеленому" финансированию, напомнил руководитель рабочей группы "Экология и природопользование" Экспертного совета при правительстве России Рашид Исмаилов.

"По данному поручению наша рабочая группа подготовила доклад правительству и президенту, где один из предложенных механизмов - "экологогосзаказ", когда определенный процент госзакупок должен быть ориентирован на экологию", - уточнил он.

Пока предложения по внесению изменений в закон о госзакупках (ФЗ 223) не приняты, поскольку Минэкономразвития еще не разработал критерии оценки экологичных товаров и услуг применительно к данному закону, уточнил Исмаилов.

Комфортные условия для зеленых предприятий

Основная проблема "зеленого" инвестирования - отсутствие стандартов раскрытия информации, а также понимания того, что считать "зеленым" финансированием, считает начальник отдела репозитарной деятельности, ценовых центров и ценовых индикаторов Банка России Денис Григорьев.

"Мы готовы создать комфортные условия для "зеленых" инвестиций, если будет принято соответствующее решение, что мы выбираем "зеленый" путь для нашей экономики как приоритетный путь развития. Инфраструктура, которая сейчас существует, не препятствует выпуску "зеленых" ценных бумаг. У нас проблема в том, что мы считаем "зеленым" финансированием", - заявил он.

В частности, по словам Григорьева, ЦБ изучает целесообразность обособленного регулирования "зеленого" финансирования. Кроме того, обязательно должен использоваться механизм проектного финансирования - "когда конкретный кредитор знает, что средства, которые он проинвестировал, пойдут на конкретный проект, а не будут размыты на непонятные цели".

"У каждой организации более-менее крупной есть свой бюджет, направленный на "зеленое" финансирование. Мы знаем о реальных мероприятиях? Нет, не знаем", - посетовал он.

Россия могла бы способствовать развитию "зеленых" бирж - площадок, где сходятся инвестор и эмитент, по примеру Люксембурга, считает Григорьев. Или пойти по пути Китая, когда происходит маркирование компаний на "зеленые" и "черные", когда "зеленые" пользуются тарифными преференциям, а для "черных", которые загрязняют окружающую среду, устанавливают повышенные тарифы. Также есть вариант создать "зеленую" методику у аккредитованных при ЦБ рейтинговых агентств АКРА и Эксперт РА - по примеру "зеленой" методики агентства Moody's, считает он.

"Пока мы можем постфактум оценивать эффективность прямых зарубежных практик и будем внедрять только то, что считаем необходимым", - заключил представитель ЦБ.

Вопрос о создании инвестфонда, который будет инвестировать в "зеленые" облигации, изучает Внешэкономбанк, сообщил журналистам на форуме председатель ВЭБа Сергей Горьков. По его словам, на изучение вопроса потребуется еще несколько месяцев.