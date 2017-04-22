Донской: ростовский аэропорт "Платов" будет экологически безопасным

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апреля. /ТАСС/. Строящийся под Ростовом-на-Дону аэропорт "Платов" будет экологически чистым объектом. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"До этого во многих аэропортах была серьезная проблема утилизации антиобледенительной жидкости для самолетов, когда она просто сбрасывалась на грунт. В новом аэропорту ("Платове"- прим. ТАСС) предусмотрены необходимые мощности для утилизации таких отходов", - сказал Донской, который посетил "Платов" с инспекцией вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым.

Донской выразил уверенность в том, что ростовский аэропорт-хаб будет экологически безопасным, уточнив, что при его создании предусмотрена современная система утилизации отходов.

Новый аэропорт Ростова-на-Дону, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года, получил официальное название "Платов" в честь атамана Донского казачьего войска, героя войны 1812 года Матвея Платова. Имя аэропорту было выбрано в 2016 году в ходе народного голосования. Планируется, что аэропорт станет новым транспортным узлом международного уровня.