"Уйти от бумаги": участники КЭФ о цифровой экономике

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Отсутствие "цифрового доверия" государства к бизнесу и своим гражданам сильно затрудняет переход экономики в новую цифровую эру, отметили участники завершившегося Красноярского экономического форума (КЭФ). По их мнению, все компоненты для запуска цифровой экономики в нашей стране уже появились, однако необходимы усилия для того, чтобы новый уклад смог раскрыть свой потенциал.

Цифровая экономика - это не отдельный сектор будущей экономики, это и есть вся будущая экономика, резюмировал на заключительной сессии КЭФ замгендиректора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Павел Гудков.

"В чем основная ценность "цифры" для экономики? В первую очередь это снижение транзакционных издержек и повышение эффективности. Все уже, наверное, пользуются "Яндекс.Такси", Uber и так далее. Все это распространяется активно на другие сферы, и делает саму технологическую революцию", - заявил Гудков.

На круглом столе "Цифровое государство: госуслуги, отчетность" участники отметили, что государству следовало бы активнее переходить в интернет, потому что граждане широко им пользуются и их требования постоянно возрастают. "Что мы действительно видим - так это рост потребления интернета в мобильных устройствах, то есть люди хотят получать желаемое здесь и сейчас", - заявил глава оператора Tele2 Сергей Эмдин.

На этом фоне анахронизмом выглядят требования, согласно которым, к примеру, чтобы получить пособие по безработице необходимо собирать справки, отмечаться в службе занятости и проходить множество согласований, отметила руководитель направления "Институты и общество" фонда "Центр стратегических разработок" Мария Шклярук.

Необходима последовательность

Участники отметили, что по отдельным направлениям прогресс налицо. "Мы имеем один из лучших в мире показателей по способу регистрации бизнеса - открытие юрлица или предпринимателя", - сказала замглавы IBS Татьяна Попова, ссылаясь на исследование Doing Business.

Ранее Попова работала в Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также в Министерстве регионального развития России. На обращенный к ней вопрос, почему и несколько лет назад в подобных дискуссиях обсуждались те же проблемы, а значит ощутимого сдвига в их решении не произошло, она ответила: "Главная причина - в нашей непоследовательности, и что проблемы решаем радикальным способом, а не планомерно".

Три кита цифровой экономики

"Уже очевидно, и надо не думать, а делать: отказ от бумаги и переход на электронный вид всего, чего угодно, от услуг факторинга до электронных медицинских карт", - так обозначил Гудков первый блок предложений по развитию цифровой экономики.

Также важно начать скорейшее использование "больших данных" в городской среде, чтобы анализировать перемещения жителей и, исходя из полученных данных, формировать маршруты транспорта или менять график работы медучреждений.

Второй блок - это внедрение "интернета вещей", которое хоть и требует вложений, но в конечном счете даст отдачу и его нужно запускать уже сейчас. "Эффект экономически понятен: можно снижать энергопотребление и освещение за счет оснащения датчиками, можно переходить к предикативному ремонту, когда изнашивается оборудование. Это касается практически всего: лифтов, эскалаторов, газопроводов, нефтепроводов, самолетов, турбин", - сказал Гудков. Причем уже сейчас можно заниматься вопросами регуляции, добавил он: в принципе, законодательство не мешает, но определенные регламенты и стандарты нужно скорректировать.

Третий блок - это прорывные идеи, "цифровизация" будет не просто трансформировать существующие взаимоотношения, а, по сути, создавать новые. Нужно идти не от существующей законодательной базы, а от жизненных ситуаций, согласились участники дискуссии. Например, уйти от трудовой книжки, причем не только бумажной, но даже и электронной. "Можно как-то иначе учитывать трудовые навыки и компетенции, трудовые книжки это не решают вовсе", - заключил Гудков.

Ушли от печатей, уйдем и от трудовой

Когда в ходе круглого стола на тему цифровых госуслуг участники спросили замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова, что же мешает переходу на "цифру", он ответил: "В нормативном плане все готово, вопрос в технической реализации". То есть законодательно никаких ограничений в том, чтобы, к примеру, уйти от бумаги, нет, однако сложностью является именно оцифровка уже существующего огромного массива данных.

Отсутствие препятствий подтвердил в заключительном пленарном заседании и вице-премьер Аркадий Дворкович, говоря об электронных трудовых книжках. "Это уже не прорывная идея. Очевидно, что это уже практически произошло в реальности, но в законодательстве мы еще цепляемся зачем- то", - сказал он, но обнадежил, что раз мы уже фактически ушли от печатей, то и от трудовых книжек уйдем.

Старое должно отмирать, сошлись во мнении участники КЭФ. Однако в заключительном слове Дворкович отметил, что итоги форума, сформулированная стратегия и дальнейший план действий должны быть изложены всё-таки "на бумаге".