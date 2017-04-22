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Эксперты: агропарки должны предоставлять инвесторам площадки с энергоинфраструктурой

Экономика и бизнес
22 апреля, 17:14 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
Это позволит инвесторам сэкономить время и средства на реализацию проектов, считают участники сессии "Агропромышленные парки: повышение эффективности АПК" в рамках КЭФ
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Агропромышленные парки должны предоставлять резидентам площадки, уже обеспеченные электроэнергии, что позволит инвесторам сэкономить время и средства на реализацию проектов и повысит привлекательность площадок. Об этом заявили сегодня участники сессии "Агропромышленные парки: повышение эффективности АПК" в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Для инвесторов важна скорость вхождения в проект, а подключение к сетям занимает как минимум год и обходится в сумму около 1 млрд рублей. Я считаю, что агропарк должен создавать нам эту инфраструктуру - это повысит привлекательность площадки", - заявил председатель совета директоров агропромышленного холдинга "ЭКО-Культура" Александр Рудаков.

Генеральный директор агропромышленного парка "Сибирь" Александр Токарев отметил, что сегодня тема энергетики является ограничивающим фактором для многих инвестпроектов. Даже наличие сетей Федеральной сетевой компании рядом с границами агропарка не гарантирует быстрое решение этой проблемы, поскольку для подключения к ним требуется строительство дорогостоящих понижающих подстанций.

"Надо четко понимать, что все агропроекты - длительного срока реализации и окупаемости. Мы должны мотивировать инвесторов и создавать для них условия. Они рискуют очень многим, поскольку ситуация меняется очень быстро", - считает министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов. Он отметил, что государство не останется в стороне и поможет в обеспечении инфраструктурой агропарков.

Чтобы убедиться в перспективности этого подхода, когда парк предоставляет уже обеспеченные электроэнергией площадки, сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков Максим Паздников предложил продвигать агропромышленный парк "Сибирь" в качестве пилотного проекта. Он считает, что в случае успеха "Сибирь" можно будет использовать в качестве примера успешного опыта практики по упрощению механизма подключения резидентов к энергетической инфраструктуре.

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