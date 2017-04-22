Эксперты: агропарки должны предоставлять инвесторам площадки с энергоинфраструктурой

Шарапова в первом матче после дисквалификации сыграет с ВинчиСпорт 22 апреля, 17:58
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина РузвельтаОбщество 22 апреля, 17:40
Источник: G20 создаст рабочую группу по реформированию мировой финансовой архитектурыЭкономика и бизнес 22 апреля, 17:39
Бельгийки сравняли счет в матче Кубка Федерации по теннису с россиянкамиСпорт 22 апреля, 17:38
Футболист Емельянов: судье было выгодно, чтобы "Зенит" обыграл "Урал"Спорт 22 апреля, 17:34
Мутко заявил, что судейство в матче "Зенит" - "Урал" не соответствовало уровню ФИФАСпорт 22 апреля, 17:23
Мутко: открытие стадиона стало историческим событием для Санкт-ПетербургаСпорт 22 апреля, 17:18
Сорокин: поле стадиона "Санкт-Петербург" будет в достойном состоянии к Кубку конфедерацийСпорт 22 апреля, 17:04
Сорокин: настороженность по поводу стадиона "Санкт-Петербург" во многом развеяласьСпорт 22 апреля, 16:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Агропромышленные парки должны предоставлять резидентам площадки, уже обеспеченные электроэнергии, что позволит инвесторам сэкономить время и средства на реализацию проектов и повысит привлекательность площадок. Об этом заявили сегодня участники сессии "Агропромышленные парки: повышение эффективности АПК" в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ).
"Для инвесторов важна скорость вхождения в проект, а подключение к сетям занимает как минимум год и обходится в сумму около 1 млрд рублей. Я считаю, что агропарк должен создавать нам эту инфраструктуру - это повысит привлекательность площадки", - заявил председатель совета директоров агропромышленного холдинга "ЭКО-Культура" Александр Рудаков.
Генеральный директор агропромышленного парка "Сибирь" Александр Токарев отметил, что сегодня тема энергетики является ограничивающим фактором для многих инвестпроектов. Даже наличие сетей Федеральной сетевой компании рядом с границами агропарка не гарантирует быстрое решение этой проблемы, поскольку для подключения к ним требуется строительство дорогостоящих понижающих подстанций.
"Надо четко понимать, что все агропроекты - длительного срока реализации и окупаемости. Мы должны мотивировать инвесторов и создавать для них условия. Они рискуют очень многим, поскольку ситуация меняется очень быстро", - считает министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов. Он отметил, что государство не останется в стороне и поможет в обеспечении инфраструктурой агропарков.
Чтобы убедиться в перспективности этого подхода, когда парк предоставляет уже обеспеченные электроэнергией площадки, сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков Максим Паздников предложил продвигать агропромышленный парк "Сибирь" в качестве пилотного проекта. Он считает, что в случае успеха "Сибирь" можно будет использовать в качестве примера успешного опыта практики по упрощению механизма подключения резидентов к энергетической инфраструктуре.