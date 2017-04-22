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Источник: G20 создаст рабочую группу по реформированию мировой финансовой архитектуры

Экономика и бизнес
22 апреля, 17:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, апреля. /ТАСС
Источник в российской делегации сообщил, что представителем от России в этой группе может стать экс-министр финансов Алексей Кудрин
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Алексей Кудрин

Алексей Кудрин

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Финансовая G20 на полях весенней встречи в Вашингтоне приняла решение о создании группы известных финансистов для разработки реформы мировой финансовой архитектуры. Возглавит группу экс-министр финансов, нынешний вице-премьер Сингапура Тарман Шанмугаратнам, представителем от России может стать экс-министр финансов Алексей Кудрин. Об этом ТАСС сообщил источник в российской делегации.

"На заседании финансовой "двадцатки" немцы поставили вопрос о создании группы неких выдающихся людей (eminent persons), которые сформулируют в течение ближайшего года ряд инициатив и шагов в области реформы мировой финансовой архитектуры, международных финансовых организаций", - пояснил этот источник.

По его словам, большинство участников заседания "молчаливо согласились" с предложением председательствующей страны, и пункт о создании группы войдет в повестку на саммите лидеров стран G20 в Гамбурге.

По информации собеседника ТАСС, в группу войдут также известный финансист экс-председатель правления Европейского центрального банка (с 2003 по 2011 год) Жан-Клод Трише и бывший вице-президент Всемирного банка и министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.

По словам источника, глава российской делегации замминистра финансов Сергей Сторчак напомнил собранию о том, что в разгар кризиса в 2009 году в рамках финансовой G20 создавалась подобная группа во главе с нобелевский лауреатом профессором Джозефом Стиглецем. Сторчак напомнил также, что был подготовлен обширный доклад, однако из представленных предложений ничего не было реализовано. В ответ на это выступление России было предложено курировать создание новой группы и проработать основные принципы ее работы.

Пока кандидата для участия в группе от России нет, признался собеседник ТАСС. "Пока непонятна схема, по которой сформирован предварительный состав группы. Но у нас не так намного кандидатур, которые могут быть туда включены", - сообщил этот источник. Он намекнул, что основным претендентом от России можно считать экс-министра финансов Алексея Кудрина.

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Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович
Страны
Россия
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