Россия предложила Швейцарии заключить соглашение по таможенному взаимодействию

ВЕНА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Россия предложила Швейцарии заключить соглашение по взаимодействию в таможенной сфере. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов. Он в качестве действующего председателя Совета Всемирной таможенной организации (ВТамО) принимал участие в конференции Европейского региона ВТамО, которая проходила в Вене с 19 по 21 апреля.

"У нас отсутствует общее соглашение по взаимодействию в таможенной сфере со Швейцарией. Мы провели переговоры и договорились о том, что пойдем навстречу друг другу и будем инициировать такое соглашение", - сказал Давыдов.

По его словам, необходимость такого общения есть. "Мы имеем необходимость запрашивать у швейцарцев определенную информацию в связи с различными финансовыми схемами, и швейцарцы говорят, мы не можем вам давать, потому что у нас нет соглашения. В связи с этим мы предложили заключить такое соглашение", - отметил собеседник агентства.

Центральной темой конференции стало обсуждение вопросов транзита в Европейском регионе ВТамО. В него входят страны Европейского союза, Евразийского экономического союза, СНГ и другие. Всего 51 страна и Европейская комиссия. Россия председательствует в Совете ВТамО в 2016-2017 гг.

Всемирная таможенная организация объединяет 180 государств, на долю которых приходится 98% мировой торговли. РФ в качестве правопреемника СССР является членом ВТамО с 1992 года. Эта организация осуществляет разработку, внедрение и обновление правовых инструментов в области таможенного дела, является депозитарием 17 международных таможенных конвенций, в том числе Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции).