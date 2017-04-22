РФ и ЕС обсудили вопрос создания проекта "Зеленый коридор"

ВЕНА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Россия и Европейская комиссия обсудили вопросы сотрудничества в таможенной сфере и потенциал достижения договоренности по созданию проекта "Зеленый коридор". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов. Он в качестве действующего председателя Совета Всемирной таможенной организации (ВТамО) принимал участие в конференции Европейского региона ВТамО, которая проходила в Вене с 19 по 21 апреля.

"Россия и ЕС обсуждают вопросы сотрудничества в таможенной сфере, обмен информацией. Таможня вне политики, и у нас есть потенциал достижения договоренности по проекту "Зеленый коридор" и по сопряжению транзитных систем", - отметил первый замглавы ФТС.

"Ключевым для России моментом развития взаимодействия транзитных систем и взаимодействия с ЕС является информационный обмен. Российская сторона прорабатывает с коллегами вопросы информационного обмена с целью создания прозрачных и безопасных цепочек поставок товаров из Европы в Евразию и наоборот", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, Россия предлагает более широкое сотрудничество в рамках "Зеленого коридора". "На экспертном уровне наши наработки находятся на очень высокой стадии готовности, и как только будет решение со стороны европейских коллег, мы готовы быстро запустить этот проект".

Прозрачные цепочки поставки

Как особо подчеркнул Давыдов, обмен информацией и создание прозрачных и безопасных цепочек поставок позволит избежать контрабанды из Европы. Таким образом, Россия сможет видеть товар, который пошел на экспорт из ЕС, на всем пути его следования, чтобы не было подмены. "Это позволит нам быть уверенными, что идет тот товар, который был заявлен, и избежать контрабанды из Европы", - сказал он.

Между тем, европейские страны на двусторонней основе хотели бы вести обмен данными, но прерогатива систематического обмена информацией с иностранным государствами находится в руках Европейской комиссии, которая не дает налаживать обмен на межгосударственном уровне со странами ЕС. В частности, этого хотели бы Италия и Финляндия.

Свое название проект "Зеленый коридор" получил благодаря тому, что участники внешнеэкономической деятельности в рамках его реализации получают упрощения в виде сокращения количества документов, представляемых при декларировании товаров, времени проведения таможенных операций при осуществлении таможенного контроля товаров, а также минимизации форм таможенного контроля.

Россия председательствует в Совете ВТамО в 2016-2017 гг. Европейский регион ВТамО является крупнейшим по представительству, в него входит 51 страна и Еврокомиссия.

Всемирная таможенная организация объединяет 180 государств, на долю которых приходится 98% мировой торговли. РФ в качестве правопреемника СССР является членом ВТамО с 1992 года. Эта организация осуществляет разработку, внедрение и обновление правовых инструментов в области таможенного дела, является депозитарием 17 международных таможенных конвенций, в том числе Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции).

Сближение транзитных систем ЕС и ЕврАзЭс

Главы таможенных служб Европейского региона Всемирной таможенной организации (ВТамО) договорились создать рабочую группу для изучения вопросов по сближению транзитных систем ЕС и ЕврАзЭс, сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов. Он в качестве действующего председателя Совета ВТамО принимал участие в конференции Европейского региона ВТамО, которая проходила в Вене с 19 по 21 апреля.

"Мы говорим, что у нас есть транзитная система Евразийского союза (ЕврАзЭс - прим. корр.) и Европейского союза. Они совместимы, но у них есть различия. Мы договорились о том, что создадим рабочую экспертную группу, которая подробно изучит особенности каждой из систем и на следующей ежегодной конференции обсудим результаты работы экспертной группы, чтобы перейти к практическим вопросам сближения и взаимодействия двух систем", - рассказал Давыдов.

Центральной темой конференции стало обсуждение вопросов транзита в Европейском регионе ВТамО. В него входят страны Европейского союза, Евразийского экономического союза, СНГ и другие. Всего 51 страна и Европейская комиссия.

"Россия выдвинула идею о возможном сопряжении транзитных систем ЕС и Евразийского союза. У ЕС сегодня есть новая компьютеризированная транзитная система (NTCS), к которой страны могут присоединиться или же стать наблюдателями. Но мы считаем, что это неполноценная конструкция для транзита в рамках Европейского региона ВТамО, транзитные маршруты которого так или иначе проходят через Россию, Казахстан, страны Средней Азии", - добавил собеседник агентства.