Nikkei: Mitsubishi построит в Китае свой первый завод по производству двигателей

ТОКИО, 23 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японская компания Mitsubishi планирует построить в Китае свое первое предприятие по производству двигателей для их последующей установки на собираемые там кроссоверы Outlander. Об этом в воскресенье сообщила деловая газета Nikkei.

Строительство завода в центральной провинции Хунань начнется в течение этого года, а его мощность составит 150 тысяч двигателей в год. Стоимость проекта оценивается в 10 млрд иен ($92 млн). За счет этого компания рассчитывает укрепить свое присутствие на китайском рынке и сократить издержки, связанные с поставками двигателей из Японии.

Производство кроссоверов Outlander в КНР ведется на совместном предприятии Mitsubishi и Guangzhou Automobile Group (GAC).

По прогнозам экспертов, к 2020 году продажи новых автомобилей в Китае вырастут на 10% по сравнению с нынешним уровнем и составят более 30 млн штук. При этом наибольшую долю на рынке будут занимать кроссоверы.