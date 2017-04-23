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Nikkei: Mitsubishi построит в Китае свой первый завод по производству двигателей

Экономика и бизнес
23 апреля, 5:45 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Стоимость проекта оценивается в $92 млн
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ТОКИО, 23 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японская компания Mitsubishi планирует построить в Китае свое первое предприятие по производству двигателей для их последующей установки на собираемые там кроссоверы Outlander. Об этом в воскресенье сообщила деловая газета Nikkei.

Строительство завода в центральной провинции Хунань начнется в течение этого года, а его мощность составит 150 тысяч двигателей в год. Стоимость проекта оценивается в 10 млрд иен ($92 млн). За счет этого компания рассчитывает укрепить свое присутствие на китайском рынке и сократить издержки, связанные с поставками двигателей из Японии.

Производство кроссоверов Outlander в КНР ведется на совместном предприятии Mitsubishi и Guangzhou Automobile Group (GAC).

По прогнозам экспертов, к 2020 году продажи новых автомобилей в Китае вырастут на 10% по сравнению с нынешним уровнем и составят более 30 млн штук. При этом наибольшую долю на рынке будут занимать кроссоверы.

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