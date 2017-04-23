Авиалайнер C919 успешно прошел в Шанхае испытания по скоростному рулению

ШАНХАЙ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Создаваемый в Китае реактивный пассажирский авиалайнер С919 успешно прошел испытания по скоростному рулению с отрывом от взлетно-посадочной полосы передней стойки шасси в международном аэропорту Шанхая Пудун. Об этом пишет газета Xinmin Wanbao со ссылкой на представителя Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC).

Последние несколько недель авиалайнер проходит проверки перед тестовым полетом, намеченным на первую половину текущего года. В ходе сегодняшнего скоростного руления самолет впервые набрал скорость, которая необходима для отрыва переднего шасси от земли. По словам представителя COMAC, дата первого полета будет назначена после того, как самолет пройдет все необходимые испытания по скоростному рулению. На прошлой неделе эксперты признали готовность авиалайнера к полету.

C919 сошел с конвейера в ноябре 2015 года. Разработка этого узкофюзеляжного авиалайнера, которой занимается COMAC, началась в 2008 году с целью снизить зависимость рынка воздушного транспорта КНР от продукции западных производителей. Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 150 до 174). Средняя дальность полета C919 составит порядка 4075 км.

По оценкам экспертов, С919 будет стоять в одном ряду с Boeing 737 и A320, но при этом отличаться некоторыми характеристиками. В частности, ожидается, что китайский авиалайнер будет более экономичным. По данным на конец 2016 года, COMAC уже получила заказы от 21 компании на строительство более 500 авиалайнеров С919. В планах разработчика реализовать порядка 2 тысяч самолетов.