Nissan Skyline отмечает 60-летие

ТОКИО, 23 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Культовая модель Skyline от японского автоконцерна Nissan отмечает в этом месяце свое 60-летие на конвейере. Посвященная этому событию выставка, где представлены все 13 поколений машины, проходит в эти дни в центральном токийском районе Роппонги.

Первый Skyline был выпущен 24 апреля 1957 года под маркой Prince, позднее вошедшей в состав Nissan и названной в честь нынешнего императора, а в то время наследного принца Акихито. Автомобиль вобрал в себя веяния американского дизайна конца 50-х годов и считался престижным по меркам послевоенной Японии, где автопром находился только в стадии становления. Спустя несколько лет была выпушена первая спортивная версия машины с легендарным шильдиком GT-R. Тогда она оснащалась двигателем мощностью 160 л.с., что было вполне на уровне спорткаров той эпохи.

Большого успеха на рынке добилось поколение с индексом C110, выпускавшееся с 1972 по 1977 год и разошедшееся "тиражом" более 670 тысяч экземпляров. GT-R того поколения был представлен в двухдверном кузове фастбэк с обтекаемой задней частью с двойными круглыми фонарями, ставшими визитной карточкой модели.

Последующие поколения были менее успешными на рынке, однако с конца 80-х по начало 2000-х Nissan один за одним выпускает четыре поколения Skyline с индексом R, включая R33 и R34, которые принято считать вершиной развития модели. Особой популярностью эти автомобили пользуются у любителей тюнинга, а большие возможности для доработок двигателя и кузова подогревают к ним интерес и по сей день. Кроме того, задний привод вкупе с отличным мотором и не самой большой массой открывают возможности для участия в соревнованиях по дрифту (техника прохождения поворотов с заносами - прим. ТАСС) и гоночных заездах на треке.

Даже сейчас цена грамотно доработанных машин тех лет может доходить до нескольких сотен тысяч долларов в зависимости от мощности двигателя, установленного дополнительного оборудования и внешнего тюнинга.

Выпускаемые после 2000-х годов Skyline растеряли свой боевой, спортивный запал и превратились в несколько "располневшие" седаны премиального класса с небольшими намеками на спорт. Кстати за пределами Японии они сейчас известны под маркой Infinity. Однако не стоит забывать про суперкар GT-R, появившийся в 2007 году. Сейчас, как следует из его названия, скорее он является продолжателем культовой серии автомобилей, чьи продажи вплоть до начала 21 века составляли более 3 млн штук.