Глава МИД Японии пообещал бывшим жителям Курил продвигать организацию чартерных авиарейсов

ТОКИО, 23 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японский министр иностранных дел Фумио Кисида пообещал приложить усилия для того, чтобы решить вопрос организации чартерных авиарейсов между северной префектурой Хоккайдо и южными Курильскими островами. Как сообщило агентство Kyodo, соответствующую позицию он изложил на состоявшейся в городе Саппоро встрече с бывшими жителями этих территорий.

"Мы будем поступательно продвигать данный вопрос", - сказал Кисида, добавив, что японская сторона выступает за организацию авиарейсов таким образом, чтобы избежать необходимости проходить таможенные процедуры в РФ.

Вместе с тем отмечается, что бывшие жители пожаловались главе МИД на то, что не видят конкретного плана решения территориального вопроса в отношениях между двумя странами.

Россия и Япония много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора. Основным препятствием на этом пути является проблема принадлежности южных Курильских островов. После окончания Второй мировой войны все Курилы были включены в состав СССР, однако принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи оспаривается Японией. В 1956 году была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, но мирное соглашение до сих пор не заключено.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.