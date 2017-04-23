Bloomberg: цены на бензин в США и РФ в I квартале 2017 года почти сравнялись

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Стоимость одного литра бензина в США и России практически сравнялась в I квартале 2017 года. Об этом свидетельствуют последние оценки американского агентства Bloomberg.

По его данным, в указанный период 1 литр бензина в США стоил $0,68 - столько же в России. При этом, цена одного американского галлона (примерно 3,79 литра) в США составляла $2,57, а в России - $2,58. В IV квартале 2016 года бензин был дешевле в РФ - $2,36 за американский галлон, в США - $2,54. В третьем квартале 2016 года соответственно $2,23 (Россия) и $2,47 (США).

Анализируя данные за I квартал 2017 года, агентство отмечает: "Двухлетняя рецессия в России в 2017 году может закончиться, поддержку ей оказывает рост цен на нефть и избрание в США президента, который может быть более доброжелательным в отношении Кремля. Россия является крупнейшим нефтедобывающим государством, и ее народ имеет возможность приобретать бензин по ценам, которые входят в число самых низких на мировом рынке".

В общем рейтинге, куда вошло 61 государство, Россия заняла 11-е место по показателю дешевизны бензина, США - на 10-м месте. Самые низкие цены на бензин в Венесуэле (около $0,01 за американский галлон), Саудовской Аравии ($0,91), Иране ($1,26), Египте ($1,30) и Кувейте ($1,31).

В числе факторов, способствующих снижению стоимости бензина в США, агентство выделяет решения хозяина Белого дома Дональда Трампа упразднить ряд экологических норм. Кроме того, Блумберг отмечает имевшие место при 44-м американском президенте Бараке Обаме рост объемов добычи нефти в США и уменьшение потребления горючего автомобилями.