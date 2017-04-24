Медведев примет участие в итоговом заседании коллегии Минэкономразвития РФ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в заседании коллегии Минэкономразвития, где будут подведены итоги работы ведомства в минувшем году и поставлены задачи на текущий год. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Медведев примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства экономического развития Российской Федерации, - говорится в сообщении. - С докладом об итогах деятельности министерства в 2016 году и задачах на 2017 год выступит министр экономического развития Максим Орешкин". Кроме того, на мероприятии премьер-министр вручит государственные награды представителям ведомства.

Как отметили в пресс-службе, в работе коллегии также примет участие первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Выступая 19 апреля в Госдуме с отчетом о работе правительства в минувшем году Медведев отмечал, что российская экономика развивается несмотря на пессимистические предсказания. Премьер указывал при этом, в частности, на улучшение прогнозов крупнейших рейтинговых агентств, продвижение России в рейтингах Глобальной конкурентоспособности, Doing Business, Глобальном инвестиционном индексе и других.

Глава правительства подчеркнул также, что в целом в 2016 году снижение ВВП РФ замедлилось, а по итогам IV квартала экономика РФ и вовсе показала "пусть и небольшой, но все-таки прирост - 0,3%". Инфляция при этом в настоящий момент опустилась до 4,2%, ненефтегазовые доходы выросли, а дефицит бюджета удается держать на приемлемом уровне, заключил премьер.

Медведев регулярно посещает итоговые коллегии Минэкономразвития РФ. На прошлом таком заседании год назад глава кабмина призвал, в частности, активнее стимулировать инвестиции и принять другие меры для вывода экономики РФ "из состояния stand-by" в "режим уверенного роста".