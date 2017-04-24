Лавров примет участие в презентации экономического потенциала Чувашской Республики

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Презентация экономического и инвестиционного потенциала Чувашии для иностранного дипломатического корпуса состоится в Доме приемов МИД России. Как сообщили в российском дипведомстве, в мероприятии примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава республики Михаил Игнатьев.

На презентацию также приглашены представители Совета Федерации, Государственной думы, федеральных органов исполнительной власти, деятели культуры и искусства, сотрудники российских и зарубежных организаций.

Кроме того, свое участие в мероприятии уже подтвердили делегаты от 96 зарубежных дипломатических представительств.

Укрепление сотрудничества

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Министерство иностранных дел России с 2007 года проводит работу по оказанию содействия субъектам Российской Федерации в развитии и укреплении сотрудничества с зарубежными партнерами и бизнес-сообществом. При поддержке министерства уже состоялись презентации Владимирской, Челябинской, Омской, Тюменской области, Южного Урала.

"24 апреля состоится презентация Чувашской Республики. Целью мероприятия является ознакомление участников с международными и внешнеэкономическими связями Чувашии, планами руководства региона по привлечению иностранных инвестиций и наращиванию взаимодействия с контрагентами из- за рубежа", - информировала Захарова.

По ее словам, на презентации будут представлены перспективные проекты региона, в реализации которых могли бы принять участие деловые круги или заинтересованные структуры других государств.

Культурная программа

В рамках мероприятия будет развернута выставочная экспозиция, которая позволит больше узнать о регионе, его достижениях, а также известных людях, прославивших Чувашию, сообщили в российском дипведомстве.

"Гости смогут оценить блюда чувашской национальной кухни, ознакомиться с экспозицией чувашского национального костюма и песенно-танцевальным и обрядовым фольклором", - отметили в министерстве.