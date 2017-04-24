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Австралия намерена заключить соглашение о свободной торговле с Гонконгом

Экономика и бизнес
24 апреля, 2:47 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
По словам министра торговли Австралии Стивена Чобо, Гонконг "является главной базой для австралийского бизнеса в Восточной Азии", и подготовка к переговорам уже начата
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СИДНЕЙ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Австралия начала подготовку к переговорам о соглашении о свободной торговле с Гонконгом. Об этом объявил министр торговли Австралии Стивен Чобо.

"Мы делаем первые шаги на пути к (этому) соглашению", - сообщил министр, призвав деловые круги направлять в его министерство свои предложения по содержанию будущих переговоров.

Гонконг "является главной базой для австралийского бизнеса в Восточной Азии", указал Чобо, отметив, что в настоящее время в этом Специальном административном районе КНР "присутствуют свыше 600 австралийских компаний".

"Соглашение о свободной торговле с Гонконгом станет дополнением к нашему соглашению с Китаем и послужит дальнейшей интеграции австралийской экономики и Азии", - подчеркнул министр.

Австралия и Китай заключили соглашение о свободной торговле в декабре 2015 года. В списке крупнейших торговых партнеров Австралии Китай занимает первую строчку, а Гонконг - 12-ю.

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