Politico: Трамп издаст указ об освоении новых мест для добычи нефти и газа у берегов США

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен предпринять первые шаги в направлении развития добычи нефти и газа в прибрежных районах США уже на этой неделе. Об этом в воскресенье вечером сообщила газета Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, Трамп издаст указ, в котором поручит министерству внутренних дел (МВД) провести анализ зон, где возможно бурение на шельфе, а также приступить к стандартизации правил, регулирующих освоение шельфовых месторождений нефти и газа. Издание напомнило, что экс-президент США Барак Обама в последние недели своего пребывания на посту наложил запрет на добычу энергоресурсов на значительной территории Чукотского моря и из десятков глубоководных скважин восточного побережья США.

Кроме того, ожидается, что Трамп издаст указ, предписывающий МВД пересмотреть список национальных памятников в соответствии с Законом о древностях США 1906 года. Как уточнила газета, республиканцы подвергли Обаму критике за то, что он отнес к национальным памятникам более двух десятков мест, в результате чего там были запрещены буровые работы, добыча полезных ископаемых и рыболовство.

В Белом доме данную информацию не прокомментировали.

По данным издания, эти указы могут стать одними из 32 поручений президента, которые он издаст к пятнице.