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Politico: Трамп издаст указ об освоении новых мест для добычи нефти и газа у берегов США

Экономика и бизнес
24 апреля, 6:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
По данным издания, президент США намерен поручить провести анализ зон, где возможно бурение на шельфе, а также приступить к стандартизации правил, регулирующих освоение шельфовых месторождений
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен предпринять первые шаги в направлении развития добычи нефти и газа в прибрежных районах США уже на этой неделе. Об этом в воскресенье вечером сообщила газета Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, Трамп издаст указ, в котором поручит министерству внутренних дел (МВД) провести анализ зон, где возможно бурение на шельфе, а также приступить к стандартизации правил, регулирующих освоение шельфовых месторождений нефти и газа. Издание напомнило, что экс-президент США Барак Обама в последние недели своего пребывания на посту наложил запрет на добычу энергоресурсов на значительной территории Чукотского моря и из десятков глубоководных скважин восточного побережья США.

Кроме того, ожидается, что Трамп издаст указ, предписывающий МВД пересмотреть список национальных памятников в соответствии с Законом о древностях США 1906 года. Как уточнила газета, республиканцы подвергли Обаму критике за то, что он отнес к национальным памятникам более двух десятков мест, в результате чего там были запрещены буровые работы, добыча полезных ископаемых и рыболовство.

В Белом доме данную информацию не прокомментировали.

По данным издания, эти указы могут стать одними из 32 поручений президента, которые он издаст к пятнице.

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