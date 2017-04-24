Politico: Трамп издаст указ об освоении новых мест для добычи нефти и газа у берегов США

"Вашингтон" победил "Торонто" и вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛСпорт 24 апреля, 5:28
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во ФранцииМеждународная панорама 24 апреля, 4:50
"Ъ": "Яндекс" введет плату за использование сервисов навигации в коммерческих целяхЭкономика и бизнес 24 апреля, 3:51
СМИ: КНДР может провести новое ядерное испытание в ближайшее времяМеждународная панорама 24 апреля, 3:36
Бывший футболист сборной Чехии Райторал найден мертвым в своей квартиреСпорт 24 апреля, 3:13
Полтысячи Месси: "Барселона" обыграла "Реал" в "класико" испанского футболаСпорт 24 апреля, 2:51
Госдеп призвал РФ использовать влияние для проведения расследования ОБСЕ взрыва в ЛНРМеждународная панорама 24 апреля, 2:45
Эмманюэль Макрон рассчитывает стать самым молодым президентомМеждународная панорама 24 апреля, 2:44
Владимир Тарасенко номинирован на джентльменский приз НХЛСпорт 24 апреля, 2:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен предпринять первые шаги в направлении развития добычи нефти и газа в прибрежных районах США уже на этой неделе. Об этом в воскресенье вечером сообщила газета Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По данным издания, Трамп издаст указ, в котором поручит министерству внутренних дел (МВД) провести анализ зон, где возможно бурение на шельфе, а также приступить к стандартизации правил, регулирующих освоение шельфовых месторождений нефти и газа. Издание напомнило, что экс-президент США Барак Обама в последние недели своего пребывания на посту наложил запрет на добычу энергоресурсов на значительной территории Чукотского моря и из десятков глубоководных скважин восточного побережья США.
Кроме того, ожидается, что Трамп издаст указ, предписывающий МВД пересмотреть список национальных памятников в соответствии с Законом о древностях США 1906 года. Как уточнила газета, республиканцы подвергли Обаму критике за то, что он отнес к национальным памятникам более двух десятков мест, в результате чего там были запрещены буровые работы, добыча полезных ископаемых и рыболовство.
В Белом доме данную информацию не прокомментировали.
По данным издания, эти указы могут стать одними из 32 поручений президента, которые он издаст к пятнице.