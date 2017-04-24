Кабмин утвердил перечень водных биоресурсов для добычи

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень видов водных биологических ресурсов в определенных районах добычи, в отношении которых предоставляются права на вылов, а также выделена квота на инвестиционные цели. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева размещено на сайте кабмина.

"Перечень включает 16 позиций. В него вошли виды водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна (треска, пикша и краб камчатский) и Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (минтай, тихоокеанская сельдь, дальневосточные камбалы, терпуг, командорский кальмар, макрурус, навага, черный и белокорый палтусы, пять видов крабов)", - говорится в пояснительной записке к документу.

В отношении пяти видов крабов в обоих районах добычи данное распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 г.

Квоты на инвестцели выделяются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которым принадлежат по праву собственности или на основании договора аренды построенные на российских верфях суда рыбопромыслового флота, а также построенные на территории РФ предприятия, предназначенные для производства рыбной продукции. При этом такие квоты выделяются на определенные виды водных биоресурсов, перечень которых утверждается правительством России.

"Подписанным распоряжением утвержден перечень видов водных биологических ресурсов в определенных районах добычи (вылова) водных биоресурсов, в отношении которых предоставляются права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также выделена квота на инвестиционные цели", - говорится в документе.