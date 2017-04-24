Toshiba проведет отделение четырех компаний

ТОКИО, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японская корпорация Toshiba Corporation в рамках реструктуризации проведет отделение четырех своих компаний, специализирующихся, в частности, на инфраструктуре и энергетике. Об этом говорится в сообщении корпорации.

Отмечается, что к 1 июля этого года отделение затронет Infrastructure System & Solutions Company, Storage & Electronic Devices Solutions Company и Industrial ICT Solutions Company, а к первому октября - Energy Systems & Solutions Company. Toshiba рассчитывает, что так называемый спин-офф позволит добиться повышения уровня производительности каждой из компаний. "Мы продолжим прикладывать все возможные усилия для возвращения доверия у наших акционеров и инвесторов", - говорится в заявлении компании.

Японская компания Toshiba в настоящее время занимается реструктуризацией собственного бизнеса на фоне серьезных финансовых проблем, вызванных банкротством дочерней Westinghouse Electric. По данным финансового отчета корпорации, публикация которого дважды откладывалась, чистый убыток Toshiba за три квартала 2016 финансового года (финансовый год завершился 31 марта 2017 года - прим. ТАСС) составил 552,4 млрд иен ($4,97 млрд по текущему курсу), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом годом ранее почти на 15%.