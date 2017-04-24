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Экс-гендиректор рыбокомбината "Островной" выплатит 250 тыс. руб. за долги по зарплате

Экономика и бизнес
24 апреля, 7:06 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Ранее было установлено, что Алексей Попов не выплачивал зарплату 158 работникам сахалинского рыбокомбината, сумма задолженности составила более 3 млн рублей
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Суд обязал бывшего гендиректора сахалинского рыбокомбината "Островной" Алексея Попова выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей за задержку зарплат сотрудникам предприятия. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Попов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что подсудимый не выплачивал заработную плату 158 работникам, сумма задолженности составила более 3 млн рублей. При этом у гендиректора предприятия, по данным следствия, имелись в наличии достаточные денежные средства и финансовая возможность для погашения долга.

Рыбокомбинат "Островной" на острове Шикотан стал известен после жалобы, прозвучавшей во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным в 2016 году. Долги по зарплате бывшим работникам комбината погасили. По фактам задержки выплат было возбуждено несколько уголовных дел.

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