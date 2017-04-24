Первый поезд с продукцией из РФ прибыл в город Ганьчжоу на востоке Китая

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ШАНХАЙ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Первый грузовой состав с товарами из России прибыл в воскресенье в китайский город Ганьчжоу (восточная провинция Цзянси) по новому железнодорожному маршруту. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Товарный поезд доставил в Китай 38 контейнеров с различной российской продукцией. Транспортировка товаров началась из города Канск на фурах до населенного пункта Базаиха, где контейнеры были погружены на поезд. Общая протяженность маршрута до китайского города Ганьчжоу составляет свыше 7 тыс. км.
Город Ганьчжоу, игравший некогда важную роль в революционной борьбе, является довольно отсталым населенным пунктом в экономическом плане из-за тяжелого рельефа местности. Новый железнодорожный маршрут, подчеркивают местные СМИ, должен стать очередным важным торговым коридором с Россией и призван придать толчок развитию данного региона.