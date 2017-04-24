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Эксперт: курс доллара приблизится к 62 руб. во II квартале при текущих ценах на нефть

Экономика и бизнес
24 апреля, 8:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
В базовом сценарии макропрогноза до 2020 года Минэкономразвития ожидает, что курс доллара на конец 2017 года составит 68 рублей, на конец 2018 года - 70,8 рубля
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Курс доллара приблизится к отметке 62 рубля во втором квартале 2017 года при текущих ценах на нефть, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика инвестиционного банка "Ренессанс Капитал" Олега Кузьмина.

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В качестве причин ослабления рубля аналитик указывает на то, что сокращение профицита текущего счета может вынудить Минфин России увеличить покупки валюты.

При этом Кузьмин отмечает, что если ослабления рубля не произойдет, Банк России может прибегнуть к более агрессивному снижению ставки, а это, в свою очередь, ограничит возможности кэрри-трейда. "Ренессанс Капитал" ожидает снижения на заседании ЦБ РФ 28 апреля базовой ставки с нынешнего уровня 9,75% годовых на 25 базисных пунктов, к концу этого года ставка может составить 8,5% годовых, а к концу 2018 г. - 7,5%. В конце марта Банк России впервые с сентября 2016 года снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 9,75%.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин отмечал, что рубль может ослабнуть во втором - третьем кварталах 2017 года с учетом ухудшения платежного баланса, вызванного сезонными факторами. С начала текущего года рубль вырос к доллару на 8,5%, а за 2016 год рост рубля к доллару составил 15,2%.

В базовом сценарии макропрогноза до 2020 года Минэкономразвития ожидает, что курс доллара на конец 2017 года составит 68 рублей, на конец 2018 года - 70,8 рубля.

В целевом (позитивном) варианте макропрогноза курс доллара на конец 2017 года предполагается на уровне 68 рублей, на конец 2018 года - на уровне 70,3 рубля.

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