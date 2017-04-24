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Бюджетные вложения в инфраструктуру ТОР "Николаевск" составят 1,35 млрд рублей

Экономика и бизнес
24 апреля, 8:45 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
В ТОР планируется реализовать восемь инвестиционных проектов рыбоперерабатывающей отрасли и один судоремонтной
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ХАБАРОВСК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Бюджетные вложения в инфраструктуру территории опережающего развития (ТОР) "Николаевск" составят 1,35 млрд рублей. Эти средства будут направлены на строительство линий электропередачи (ЛЭП) к объектам ТОР. Об этом сообщил  журналистам первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетным инвестиционным проектам Юрий Чайка.

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"Постановление правительства РФ о создании третьей ТОР в Хабаровском крае - это документ "с деньгами", средства пойдут на строительство одного из самых важных инфраструктурных объектов, на линии электропередачи, на строительство инфраструктуры рассчитано 1,35 млрд рублей", - сказал он, комментируя принятое 21 апреля правительственное решение о создании ТОР.

По словам Чайки, три новых ветки ЛЭП и три дополнительных подстанции позволят создать систему стабильного энергоснабжения. "Мы рассчитываем, что новыми ЛЭП будет пользоваться не только бизнес, но и подключим населенные пункты, которые не были подключены к централизованной системе электроснабжения", - добавил он.

Чайка уточнил, что компании в Николаевском районе сейчас платят 30 рублей за киловатт/час электроэнергии. "Наше решение позволит снизить энерготарифы практически в шесть раз. В Николаевске есть ТЭЦ, есть газ, есть свободные мощности для того, чтобы продавать электроэнергию, есть ряд решений правительства РФ о гармонизации тарифов со среднероссийскими и есть спрос", - отметил он.

Зампред правительства края уточнил, что инвесторам, которые вышли с инициативой о создании ТОР, необходимо актуализировать свои проекты и бизнес-планы, чтобы получить статус резидента и пакет льгот и преференций. "Там девять проектов есть, их инициаторы сохраняют инвестиционный интерес... Проекты связаны с добычей и переработкой рыбы и судоремонтом, да и сами ТОР направлена на привязку к земле компаний, которые ранее занимались выловом и продавали продукцию прямо в море", - сказал Чайка.

Параметры ТОР "Николаевск"

По данным Чайки, режим ТОР будет действовать на территории площадью 531,3 тыс. га в Николаевском районе. В нее войдут городские поселения Николаевск-на-Амуре и Многовершинный, а также четыре сельских муниципалитета. Более 2 тыс. рабочих мест будут носить сезонный характер, связанный с рыболовством на Амуре, 461 - постоянный.

В ТОР планируется реализовать восемь инвестиционных проектов рыбоперерабатывающей отрасли и один судоремонтной. Площадки ТОР разместятся на бывшем Николаевском судостроительном заводе, мысах Перовского и Кошка, реке Лонгари, в поселке Чныррах и селах Оремиф и Иннокентьевка.

Вклад от реализации проектов, реализуемых в ТОР, в валовый региональный продукт Хабаровского края составит порядка 31,1 млрд рублей. Совокупные поступления от деятельности инвесторов в консолидированный бюджет по налогам и сборам (с учетом налоговых льгот) за период с 2017 по 2026 гг. составят более 2,33 млрд рублей, в том числе в федеральный бюджет - 341,5 млн рублей, региональный бюджет - 673,96 млн рублей, местный бюджет - 1045,95 млн рублей, внебюджетные фонды - 269,07 млн рублей.

По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, создание ТОР в Николаевском районе потребует "довольно большого объема бюджетных вложений в строительство инфраструктуры". "Мы намерены этот вопрос решить и довести до конца, ведь эффект от него будет значительным", - отметил министр.

Ранее на Дальнем Востоке было создано 16 ТОР в восьми регионах. В них планируется реализация 255 инвестиционных проектов с объемом привлеченных инвестиций в размере 1 трлн 428 млрд рублей. В Хабаровском крае работают две ТОР - "Хабаровск" и "Комсомольск" - с заявленными инвестициями более 40 млрд рублей.

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