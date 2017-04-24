Сбербанк возобновил обслуживание карт Visa

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Работа сервисов Сбербанка России возобновлена в полном объеме, технических проблем не наблюдается. Об этом сообщила пресс-службе банка, комментируя происходившие ранее сбои в обслуживании банковских карт Visa, о чем сообщали пользователи соцсетей.
Приносим извинения всем клиентам, столкнувшимся с невозможностью проведения операций.— Сбербанк для СМИ (@SberbankMedia) 24 апреля 2017 г.
"В результате внедрения новых функциональных возможностей некоторое время наблюдались технические проблемы в работе банковских карт VIisa. Примерно к 6 часам утра московского времени обслуживание карт восстановлено в полном объеме. Приносим извинения всем клиентам, столкнувшимся с невозможностью проведения операций", - говорится в комментарии.
Информация о возобновлении работы сервисов подтверждается в официальном Twitter госбанка.