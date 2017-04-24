Курс доллара на Московской бирже снизился на 55 копеек, до 55,9 рубля

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 55 копеек и достиг отметки 55,9 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7% и составил 1958,84 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,8% и достиг отметки в 1092,56 пункта