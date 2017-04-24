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Курс доллара на Московской бирже снизился на 55 копеек, до 55,9 рубля

Экономика и бизнес
24 апреля, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,7%, РТС - на 0,8%
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 55 копеек и достиг отметки 55,9 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7% и составил 1958,84 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,8% и достиг отметки в 1092,56 пункта

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