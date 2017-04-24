Титов отмечает улучшение ситуации с уголовным преследованием предпринимателей на юге РФ

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отмечает улучшение ситуации с уголовным преследованием представителей бизнеса на юге России. Об этом он заявил в Ворошиловском суде Ростова-на-Дону по делу основного владельца АО "Энергия" и бывшего руководителя Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Южном федеральном округе Александра Хуруджи, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
"Ситуация с уголовным преследованием предпринимателей улучшается как в Ростовской области, так и на юге России. В частности, некоторым фигурантам уголовных дел была изменена мера пресечения", - сказал он.
Бизнес-омбудсмен выразил надежду, что в ближайшее время будет вынесен еще ряд положительных решений в пользу предпринимателей, в том числе и в отношении Хуруджи. "Предприниматель на стадии предварительного следствия не должен находиться в СИЗО. Честный бизнесмен, который законно ведет дела, не должен становиться подсудным, потому что кому-то понравились его активы", - отметил Титов.
При этом он выразил уверенность, что приговор в отношении Хуруджи будет объективным.