Титов отмечает улучшение ситуации с уголовным преследованием предпринимателей на юге РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отмечает улучшение ситуации с уголовным преследованием представителей бизнеса на юге России. Об этом он заявил в Ворошиловском суде Ростова-на-Дону по делу основного владельца АО "Энергия" и бывшего руководителя Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Южном федеральном округе Александра Хуруджи, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

"Ситуация с уголовным преследованием предпринимателей улучшается как в Ростовской области, так и на юге России. В частности, некоторым фигурантам уголовных дел была изменена мера пресечения", - сказал он.

Бизнес-омбудсмен выразил надежду, что в ближайшее время будет вынесен еще ряд положительных решений в пользу предпринимателей, в том числе и в отношении Хуруджи. "Предприниматель на стадии предварительного следствия не должен находиться в СИЗО. Честный бизнесмен, который законно ведет дела, не должен становиться подсудным, потому что кому-то понравились его активы", - отметил Титов.

При этом он выразил уверенность, что приговор в отношении Хуруджи будет объективным.