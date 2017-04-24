Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Титов отмечает улучшение ситуации с уголовным преследованием предпринимателей на юге РФ

Экономика и бизнес
24 апреля, 12:29 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 24, апреля. /ТАСС
Бизнес-омбудсмен заявил, что некоторым фигурантам уголовных дел была изменена мера пресечения
Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отмечает улучшение ситуации с уголовным преследованием представителей бизнеса на юге России. Об этом он заявил в Ворошиловском суде Ростова-на-Дону по делу основного владельца АО "Энергия" и бывшего руководителя Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Южном федеральном округе Александра Хуруджи, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

"Ситуация с уголовным преследованием предпринимателей улучшается как в Ростовской области, так и на юге России. В частности, некоторым фигурантам уголовных дел была изменена мера пресечения", - сказал он.

Бизнес-омбудсмен выразил надежду, что в ближайшее время будет вынесен еще ряд положительных решений в пользу предпринимателей, в том числе и в отношении Хуруджи. "Предприниматель на стадии предварительного следствия не должен находиться в СИЗО. Честный бизнесмен, который законно ведет дела, не должен становиться подсудным, потому что кому-то понравились его активы", - отметил Титов.

При этом он выразил уверенность, что приговор в отношении Хуруджи будет объективным.

Смотрите также

Бизнес-омбудсмен Титов намерен добиться освобождения из-под стражи представителя АСИ в ЮФО
Глава АСИ просит Титова проверить правомерность заключения под стражу своего представителя
Экс-глава АСИ по ЮФО намерен продолжить бизнес в РФ вне зависимости от приговора суда

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Титов, Борис Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
2
Макрон победил в первом туре выборов президента Франции
3
Сбербанк возобновил обслуживание карт Visa
4
СМИ: ученые из Сингапура считают, что нашли причину рецидива онкологических заболеваний
5
Доклад: военные расходы США в 2016 году составили $611 млрд, РФ - $69,2 млрд
6
Военные начали поднимать со дна Дона танк времен войны
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама