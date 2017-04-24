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Набиуллина: банки должны перестраиваться с учетом технологической революции

Экономика и бизнес
24 апреля, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Глава Центрального Банка РФ отметила, что цифровая экономика влияет на темпы роста и на производительность труда в целом
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина считает необходимым для банков менять бизнес модели с учетом протекающей в мире технологической революции и развитием цифровой экономики, чтобы не проигрывать конкуренцию.

"Если наши финансовые институты, главным образом банки, не будут перестраиваться (в условиях технологической революции - прим. ТАСС), они потеряют свои конкурентные преимущества", - подчеркнула она в ходе заседания коллегии Минэкономразвития РФ.

По словам Набиуллиной, цифровая экономика влияет на темпы роста и на производительность труда в целом, а сама степень влияния зависит от инвестиционного климата и насколько эффективны вложения в человека, в образование и здравоохранение.

"Если такие факторы работают, то отдача от внедрения цифровых технологий будет больше. Если они достаточно слабы, то это может привести к усилению неравенства доходов и возможностей", - пояснила она.

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Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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