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Спурт банк закрыл три офиса в Татарстане и Марий Эл

Экономика и бизнес
24 апреля, 12:30 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 24, апреля. /ТАСС
Ранее банк приостановил выдачу наличных физическим лицам
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КАЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Спурт банк закрыл два операционных офиса в Татарстане и один в Марий Эл. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Информируем вас о закрытии с 5 мая 2017 года операционного офиса "Зеленодольский" (г. Зеленодольск, Татарстан), с 19 мая 2017 года - дополнительного офиса "Кремлевский" филиала "Марийский" (г. Йошкар-Ола), с 13 мая 2017 года - операционного офиса "Майский" (Зеленодольский район, с. Осиново, Татарстан)", - говорится в сообщении.

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С 3 марта в кредитной организации вступило в силу ограничение на снятие наличных (можно было получить не более 50 тыс. руб. с одного счета), 21 апреля Спурт банк полностью приостановил выдачу наличных физическим лицам. Банк сообщал, что снимет ограничение на снятие наличных средств, если найдет инвесторов для увеличения ликвидности.

Татарстанский Спурт банк начал испытывать проблемы с ликвидностью на фоне информационных атак в отношении него. За первый квартал 2017 года кредитная организация была вынуждена вернуть клиентам почти 6 млрд руб., или около трети всех заемных средств, из-за слухов о проблемах в местных банках на фоне отзыва лицензий у ряда из них.

Спурт банк был создан в декабре 1992 года. Он изначально был ориентирован на работу с предприятиями малого и среднего бизнеса. Один из основных акционеров кредитной организации - Европейский банк реконструкции и развития. В настоящее время его доля составляет 28,25%.

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