В РФ создаются две новых территории опережающего развития

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. В России появятся две новых территории опережающего развития - в Николаевске-на-Амуре и Сарове. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании коллегии МЭР сообщил, что подписал соответствующее постановление.

"ТОРов (территории опережающего развития) у нас становится все больше, в настоящий момент их уже 34, я только что подписал еще два решения о создании территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, в Николаевске-на-Амуре, и в Сарове, Нижегородской области", - сказал председатель правительства.

Он назвал ТОРы одним из инвестиционных инструментов. "Надо признать, что есть регионы, которые научились грамотно использовать эти новые возможности, уже получают видимый результат", - отметил глава кабмина. Он указал, что Министерству экономического развития "нужно лучше взаимодействовать с регионами, поддерживать региональные практики, чтобы инвесторы чувствовали заинтересованность, масштабировать лучшие практики на всю страну".

"Деловая среда должна быть комфортной, предсказуемой. Деловой климат во многом зависит от того, как работает государство, в том числе от качества государственных и муниципальных услуг", - подчеркнул премьер. Он заверил, что власти предметно занимаются данным вопросом, развивая систему многофункциональных центров (МФЦ) и расширяя перечень предоставляемых ими услуг. "Это оказался весьма удачный государственный проект", - оценил Медведев, уточнив, что координатором выступало МЭР. Председатель правительства назвал создание МФЦ "прямым попаданием в то, что нужно было сделать для исполнения различных государственных функций".

Глава кабмина напомнил, что в 39 регионах запущен пилотный проект по созданию МФЦ для бизнеса. "Следующий шаг - работает более 500 окон для малых и средних предприятий, где можно бизнес-план подготовить, получить юридическую помощь, заключить договор страхования", - констатировал Медведев. По его словам, в нынешнем году МФЦ будут переданы полномочия Росреестра, которые касаются обработки документов для регистрации права собственности. "Эти вопросы должны также решаться по системе одного окна", - указал он, добавив, что заявления на регистрацию прав можно будет подать и с помощью электронного сервиса.