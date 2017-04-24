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Анимационная индустрия просит приравнять ее к IT

Экономика и бизнес
24 апреля, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
До 2023 года в России действует льготный налоговый режим для IT-компаний по уплате страховых взносов
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Илья Попов

Илья Попов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор группы компаний "Рики" и создатель "Смешариков" Илья Попов считает, что анимационная отрасль должна быть приравнена к IT-отрасли и пользоваться теми же льготами. Об этом он сообщил на коллегии Минэкономразвития.

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"Одна из мер, которая нам крайне необходима - это приравнивание анимационной индустрии к области IT. Ведь в действительности, к вопросу о том самом разрыве, если прийти на любую современную анимационную студию и посмотреть, что это такое, вы с трудом найдете разницу между крупной технологической компанией-производителем ПО и анимационной студией", - заявил Попов.

Он привел в пример работу над анимационными мультфильмами, где в равной степени заняты и аниматоры, и технические специалисты. "Более того, у нас порядка 80% затрат, связанных с производством, так или иначе связаны с оплатой труда - то же самое, что и в IT-индустрии", - сказал он.

Также Попов заявил, что аниматоры видят результат поддерживающей меры, которая сказалась на IT-индустрии, но анимационная индустрия пока поддерживается "только на словах, по факту эта мера так и не была реализована".

Глава МЭР Орешкин в ответ на выступление Попова отметил, что новые бизнесы и новые отрасли действительно должны поддерживаться. "Нужно создавать такие условия, чтобы они становились новыми точками роста", - сказал министр.

Если говорить о производительности труда, то у аниматоров она запредельная, добавил Орешкин. "Чем больше будет таких бизнесов, таких компаний, тем богаче будет вся наша страна, потому что, если прошлое наше богатство лежит в нефти и газе, то будущее - в том числе в новых мультфильмах", - резюмировал министр.

Ранее председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева в интервью ТАСС также высказала мнение, что производство мультфильмов в России должно иметь налоговые льготы по аналогии с IT-отраслью, так как сегодня анимационной сфере в целом не хватает ресурсов.

По ее мнению, анимация и производство контента для детей - стратегически важное направление для России, и страна способна конкурировать здесь с другими игроками на рынке, при том, что российский анимационный проект стоит в разы меньше, чем иностранные картины.

В свою очередь представитель МЭР ранее сообщал ТАСС, что Минэкономразвития 16 марта направило в правительство РФ законопроект, в котором предлагает установить льготные тарифы страховых взносов для анимационных компаний по аналогии с пониженными тарифами для IT-компаний.

До 2023 года в России действует льготный налоговый режим для IT-компаний по уплате страховых взносов. Ставка взноса в Пенсионный фонд России составляет 8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2%, на обязательное медицинское страхование - 4%. При этом полная ставка этих страховых тарифов в России составляет для большинства компаний-работодателей в стране 30%.

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