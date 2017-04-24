Медведев поручил подготовить предложения по оптимизации работы Росстата

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Работа Росстата после передачи этого ведомства в ведение Минэкономразвития должна быть улучшена. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минэкономразвития РФ.

Премьер отметил, что без качественной статистики невозможно проведение эффективной экономической политики, так как на основании этой информации принимаются ключевые решения. "Независимость статистики гарантируется законодательством, но это не означает, что работа статистической службы не требует улучшения: здесь существуют резервы и в смысле технологии сбора и анализа информации, в том числе big data, и в плане интеграции с другими статистическими агрегаторами, которые собирают большой поток информации - это и Центральный банк России, и налоговая служба", - сказал Медведев.

Глава правительства поручил подготовить "согласованные предложения, как нам дальше развивать эту службу (Росстат) с учетом передачи ее под крыло Министерства экономического развития".