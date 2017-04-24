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Арбитражный суд Москвы признал группу "Разгуляй" банкротом

Экономика и бизнес
24 апреля, 14:19 UTC+3 МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Таким образом, суд удовлетворил иск "Разгуляя" о собственном банкротстве
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы признал сельскохозяйственную группу "Разгуляй" банкротом и открыл конкурсное производство в отношении компании, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд выносит решение признать банкротом группу "Разгуляй", - сказала судья.

Финансовые проблемы у "Разгуляя" начались после экономического кризиса 2008 года. В 2009 году "Разгуляй" допустил дефолт по облигациям на 8 млрд руб.

Крупнейшим кредитором "Разгуляя" являлся Внешэкономбанк - задолженность холдинга оценивалась почти в 34 млрд руб. В 2013 году банк обменял часть кредитного портфеля на акции "Разгуляя" и увеличил долю в капитале компании с 3,2% до почти 20%.

Но уже в 2015 году Внешэкономбанк переуступил "Русагро" права требования к "Разгуляю" по своим кредитам, а также продал "Русагро" свою долю в агрохолдинге.

В июне 2016 года "Русагро" направила иск о банкротстве "Разгуляя" в московский арбитраж. В июле сама "Разгуляй" подала иск о собственном банкротстве. 28 октября Арбитражный суд Москвы по заявлению "Русагро" ввел процедуру наблюдения в компании.

Основной пакет "Русагро" (70,7%) принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, 1,6% находится в собственности группы (казначейские акции), почти 7% владеет менеджмент. В свободном обращении на Лондонской фондовой бирже находится порядка 20,8% акций.

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