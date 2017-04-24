Арбитражный суд Москвы признал группу "Разгуляй" банкротом

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы признал сельскохозяйственную группу "Разгуляй" банкротом и открыл конкурсное производство в отношении компании, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд выносит решение признать банкротом группу "Разгуляй", - сказала судья.
Финансовые проблемы у "Разгуляя" начались после экономического кризиса 2008 года. В 2009 году "Разгуляй" допустил дефолт по облигациям на 8 млрд руб.
Крупнейшим кредитором "Разгуляя" являлся Внешэкономбанк - задолженность холдинга оценивалась почти в 34 млрд руб. В 2013 году банк обменял часть кредитного портфеля на акции "Разгуляя" и увеличил долю в капитале компании с 3,2% до почти 20%.
Но уже в 2015 году Внешэкономбанк переуступил "Русагро" права требования к "Разгуляю" по своим кредитам, а также продал "Русагро" свою долю в агрохолдинге.
В июне 2016 года "Русагро" направила иск о банкротстве "Разгуляя" в московский арбитраж. В июле сама "Разгуляй" подала иск о собственном банкротстве. 28 октября Арбитражный суд Москвы по заявлению "Русагро" ввел процедуру наблюдения в компании.
Основной пакет "Русагро" (70,7%) принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, 1,6% находится в собственности группы (казначейские акции), почти 7% владеет менеджмент. В свободном обращении на Лондонской фондовой бирже находится порядка 20,8% акций.