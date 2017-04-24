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Фридман и "Ведомости" ведут переговоры о заключении мирового соглашения

Экономика и бизнес
24 апреля, 14:17 дата обновления: 24 апреля, 14:43 UTC+3
Бизнесмен подал к изданию иск о защите чести и достоинства
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Михаил Фридман

Михаил Фридман

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Михаил Фридман и газета "Ведомости" ведут переговоры по заключению мирового соглашения по иску бизнесмена о защите чести и достоинства. Об этом ТАСС сообщил представитель Фридмана Леонид Хейфец.

"Идут переговоры по внесудебному урегулированию спора", - сказал ТАСС Хейфец. Он уточнил, что не может раскрыть детали переговоров и возможные условия досудебного урегулирования. "Переговоры пока идут, до их завершения мы не можем говорить о деталях", - пояснил юрист.

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В понедельник суд провел досудебную подготовку по иску, на которой обсуждались процессуальные вопросы.

Как передает корреспондент ТАСС, Останкинский суд Москвы рассмотрит иск по существу 24 мая.

Останкинский суд Москвы назначил проведение подготовки к слушаниям. Как ожидается, суд назначит дату рассмотрения иска по существу. Как отмечается в иске, 27 февраля в газете была опубликована статья под заголовком "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о русской мафии" и подзаголовком "Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о русской мафии".

Истец требует признать информацию из этой публикации не соответствующей действительности и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию, а также обязать ответчика опубликовать опровержение как в газете, так и на ее сайте, при этом удалив с сайта саму статью.

Михаил Фридман является председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп" и занимает 75-е место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes.

Газета "Ведомости" выходит с 1999 года. ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа", являющееся издателем газеты, с 2015 года принадлежит семье Демьяна Кудрявцева.

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