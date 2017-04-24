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Правительство РФ выпустило директиву по дивидендам "Роснефти"

Экономика и бизнес
24 апреля, 14:19 UTC+3 МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Совет директоров "Роснефти" обсудит рекомендации по дивидендам по результатам 2016 года и порядок их выплат
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство выпустило директиву по дивидендам "Роснефти". Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель совета директоров "Роснефти" Андрей Белоусов.

"Сегодня совет директоров (по дивидендам "Роснефти" - прим. ред.). Совет директоров примет решение и "Роснефть" все прокомментирует. Директива, насколько я помню, (с грифом) для служебного пользования. Могу только сказать, что директива правительства существует на сегодняшний день, пришла", - сказал Белоусов журналистам, отказавшись при этом называть размер дивидендов, указанный в директиве.

Совет директоров "Роснефти" на заседании 24 апреля обсудит рекомендации по дивидендам по результатам 2016 года и порядок их выплат. В начале апреля глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал, что дивиденды по итогам 2016 года составят 35% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), соответствующее решение уже принято.

Чистая прибыль "Роснефти" по итогам 2016 года по МСФО снизилась на 49% - до 181 млрд руб. на фоне негативной конъюнктуры.

Ранее Сечин не исключал, что "Роснефть" может выплатить и промежуточные дивиденды в 2017 году, так как новая дивидендная политика "Роснефти" может начать действовать уже в этом году. В рамках подготовки к приватизации 19,5% доли "Роснефти" и с целью повышения инвестиционной привлекательности компании совет директоров изменил дивидендную политику "Роснефти", увеличив дивиденды до 35% прибыли по МСФО с выплатами два раза в год.

В проекте бюджета РФ, направленном в Госдуму, говорилось, что чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2016 г. может составить 373,8 млрд руб., в 2017 году - вырасти до 392,3 млрд руб., а в 2018 году - до 432,3 млрд руб. Согласно документу, государство рассчитывает получать от "Роснефти" по итогам 2016-2018 гг. 50% прибыли по МСФО в качестве дивидендов.

Акционеры "Роснефти" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2015 года в размере 11,75 руб. на акцию, что соответствует 35% от чистой прибыли компании по МСФО за 2015 год. Таким образом, компания выплатила в качестве дивидендов 124,5 млрд руб., что на 43% больше, чем в 2014 году (87 млрд руб., или 8,21 руб. на акцию).

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