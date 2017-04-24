Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Внедрение "умных" систем учета в сетевом комплексе обойдется в 4 трлн руб.

Экономика и бизнес
24 апреля, 14:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, апреля. /ТАСС
По словам главы Минэнерго, внедрение интеллектуальных систем учета - это один из эффективных инструментов повышения энергосбережения
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Минэнерго оценивает затраты на повсеместное внедрение интеллектуальных систем учета в электросетевом комплексе России в 4 трлн рублей. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак на заседании президиума Совета законодателей во время обсуждения вопроса о совершенствовании законодательства в сфере энергоэффективности.

"Одним из эффективных инструментов повышения энергосбережения является внедрение интеллектуальных систем учета. Сейчас в сетевом комплексе доля приборов интеллектуального учета выросла до 10%, была несколько лет назад 2%", - сказал министр.

"Почему у нас только 10% "умных" приборов? У нас огромный научный, технологический потенциал. Почему мы здесь так отстаем от передовых стран?" - спросила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Новака, внедрение интеллектуальных систем учета - "достаточно затратная процедура". "Для того чтобы внедрить 100% в электросетевом комплексе, нужно затратить на эти цели порядка 4 трлн руб.", - ответил министр. Он подчеркнул, что сейчас инвестиционные программы в электросетевом комплексе составляют порядка 300 млрд рублей, включая строительство подстанций.

Для решения проблемы с финансированием этого направления Минэнерго планирует использовать в том числе механизм кредитования. "Внедрение таких приборов - окупаемый процесс за счет снижения потерь. Будем реализовывать эту задачу в ускоренном темпе", - отметил Новак.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
2
Спикер ПАСЕ признал ошибочной свою поездку в Сирию
3
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
4
Прокуратура ЛНР установила состав подорвавшей машину ОБСЕ украинской диверсионной группы
5
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
6
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
7
Умерла актриса Лариса Кронберг
Темы дня
Загрузка...
Реклама