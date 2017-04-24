Внедрение "умных" систем учета в сетевом комплексе обойдется в 4 трлн руб.

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Минэнерго оценивает затраты на повсеместное внедрение интеллектуальных систем учета в электросетевом комплексе России в 4 трлн рублей. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак на заседании президиума Совета законодателей во время обсуждения вопроса о совершенствовании законодательства в сфере энергоэффективности.
"Одним из эффективных инструментов повышения энергосбережения является внедрение интеллектуальных систем учета. Сейчас в сетевом комплексе доля приборов интеллектуального учета выросла до 10%, была несколько лет назад 2%", - сказал министр.
"Почему у нас только 10% "умных" приборов? У нас огромный научный, технологический потенциал. Почему мы здесь так отстаем от передовых стран?" - спросила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По словам Новака, внедрение интеллектуальных систем учета - "достаточно затратная процедура". "Для того чтобы внедрить 100% в электросетевом комплексе, нужно затратить на эти цели порядка 4 трлн руб.", - ответил министр. Он подчеркнул, что сейчас инвестиционные программы в электросетевом комплексе составляют порядка 300 млрд рублей, включая строительство подстанций.
Для решения проблемы с финансированием этого направления Минэнерго планирует использовать в том числе механизм кредитования. "Внедрение таких приборов - окупаемый процесс за счет снижения потерь. Будем реализовывать эту задачу в ускоренном темпе", - отметил Новак.