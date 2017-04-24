ЦБ допускает введение уголовной ответственности за предоставление аудиторам ложных данных

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Банк России не исключает возможности введения уголовной ответственности руководства компаний за предоставление недостоверных данных в ходе аудиторских проверок. Об этом сообщила журналистам глава корпоративного департамента Банка России Елена Курицына.
"В странах наиболее продвинутых сейчас обсуждается уголовная ответственность к менеджменту компаний за то, что они передают аудиторам недостоверную информацию. Возможно, нам тоже придется ставить вопрос ответственности, в том числе, уголовной, для менеджмента компаний", - сказала она.
При этом глава департамента ЦБ не исключила, что данный вопрос, вероятно, будет касаться не только сферы аудита, но и других, например, получения рейтингов. "Рейтинг присваивается на основе данных, предоставленных самой компанией, и если компания предоставила данные о том, что у нее все хорошо, а на самом деле у нее все плохо - рейтинг тоже может не отражать положение дел", - пояснила она.
Отвечая на вопрос, когда соответствующая норма может быть введена в законодательство, Курицына сказала, что пока ЦБ не обсуждал этот вопрос предметно. "Мы еще четко не прорабатывали, думаю, она будет инициироваться в зависимости от судьбы этого проекта (разработанные ЦБ поправки в законодательство об аудите - прим. ред.) - не все сразу", - добавила она.