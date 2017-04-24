Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ допускает введение уголовной ответственности за предоставление аудиторам ложных данных

Экономика и бизнес
24 апреля, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Глава корпоративного департамента Банка России Елена Курицына не исключила, что данный вопрос, вероятно, будет касаться не только сферы аудита, но и других, например, получения рейтингов
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Банк России не исключает возможности введения уголовной ответственности руководства компаний за предоставление недостоверных данных в ходе аудиторских проверок. Об этом сообщила журналистам глава корпоративного департамента Банка России Елена Курицына.

"В странах наиболее продвинутых сейчас обсуждается уголовная ответственность к менеджменту компаний за то, что они передают аудиторам недостоверную информацию. Возможно, нам тоже придется ставить вопрос ответственности, в том числе, уголовной, для менеджмента компаний", - сказала она.

При этом глава департамента ЦБ не исключила, что данный вопрос, вероятно, будет касаться не только сферы аудита, но и других, например, получения рейтингов. "Рейтинг присваивается на основе данных, предоставленных самой компанией, и если компания предоставила данные о том, что у нее все хорошо, а на самом деле у нее все плохо - рейтинг тоже может не отражать положение дел", - пояснила она.

Отвечая на вопрос, когда соответствующая норма может быть введена в законодательство, Курицына сказала, что пока ЦБ не обсуждал этот вопрос предметно. "Мы еще четко не прорабатывали, думаю, она будет инициироваться в зависимости от судьбы этого проекта (разработанные ЦБ поправки в законодательство об аудите - прим. ред.) - не все сразу", - добавила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
2
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
3
Спикер ПАСЕ признал ошибочной свою поездку в Сирию
4
Прокуратура ЛНР установила состав подорвавшей машину ОБСЕ украинской диверсионной группы
5
Умерла актриса Лариса Кронберг
6
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама